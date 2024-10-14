Vitalik Buterin Merge Sonrası Ethereum planlarını açıkladı

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Kripto para dünyasının en önemli isimlerinden Vitalik Buterin, Ethereum'un Merge sonrası dönemde nasıl şekilleneceğine dair düşüncelerini paylaştı. Buterin'in vizyonu, Ethereum'un karşılaştığı zorlukları aşmak ve ağın potansiyelini maksimize etmek için atılması gereken adımları içeriyor.

Daha Hızlı ve Güvenli Bir Ethereum İçin Yol Haritası

Vitalik Buterin, Ethereum'un geleceği için üç temel alan belirledi. Bunlar: işlem hızı, güvenlik ve erişilebilirlik olarak nitelendirildi. Bu alanlardaki iyileştirmeler, Ethereum'un kullanım alanlarını genişletebilir.

İşlem hızının artırılması, Buterin'in öncelikli hedeflerinden birisi olarak gösterildi. Şu anda bir işlemin tamamlanması yaklaşık 15 dakika sürüyor. Bu süre, yoğun Ethereum Blockchain ağında tıkanıklıklara yol açıyor. Buterin, tek slot kesinliği (single-slot finality) gibi çözümleri öneriyor.

Güvenlik konusunda Buterin, saldırıları önlemek için kriptografik tekniklerin kullanılmasını savunuyor. Özellikle tek gizli lider seçimi (single secret leader election) tekniğini vurguluyor.

Erişilebilirlik konusunda ise minimum stake miktarının 32 Ethereum'dan (ETH) 1 ETH'ye düşürülmesini öneriliyor. Bu değişiklik, daha fazla kullanıcının ağa katılmasını sağlayabilir.

Buterin'in önerileri, Ethereum'un gelecekteki yol haritasını şekillendiriyor. Bu değişiklikler, Ethereum'un performansını artırırken, ağın daha kapsayıcı ve güvenli olmasını hedefliyor.

Ethereum topluluğu bu önerileri heyecanla karşıladı. Ancak bu değişikliklerin uygulanması zaman alacak ve teknik zorluklar içerecek. Fakat Buterin'in vizyonu, Ethereum'un geleceği için umut verici bir yol çiziyor.