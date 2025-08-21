Wall Street devi stablecoin pazarında trilyon dolarlık büyüme bekliyor

Wall Street devi Goldman Sachs araştırmacıları, yayınladığı kapsamlı raporda stablecoin pazarının büyük potansiyeline dikkat çekti. Rapor, şu anda 271 milyar dolar değerindeki stablecoin piyasasının çoğunlukla kripto ticaret faaliyetleri tarafından yönlendirildiğini vurguluyor.

Goldman Sachs USDC İçin 77 Milyar Dolarlık Artış Hesaplıyor

Goldman Sachs uzmanları ödemeler sektörünün stablecoinler için en büyük genişleme fırsatı sunduğunu belirtti. Uzmanlar, bu fırsatın şu ana kadar büyük ölçüde değerlendirilmediğini bildirdi.

Circle'ın USDC stablecoini için yapılan tahminler özellikle dikkat çekici. Goldman Sachs, USDC'nin 2027 sonuna kadar 77 milyar dolar büyüme kaydedeceğini öngörüyor.

Dünya çapında dolara sabitlenen stablecoinlerin toplam arzı yıl yıl aşamalı olarak büyürken, ABD vatandaşlarına sunulmayan USDT tokenını ihraç eden Tether, bir numaralı ihraççı olarak liderliğini sürdürüyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de daha önce ABD doları destekli stablecoin pazarının trilyonlarca dolar seviyesine ulaşacağına inandığını dile getirmişti. Bessent, "2 trilyon doların çok makul bir sayı olduğunu düşünüyorum ve bunun kayda değer şekilde aşılabileceğini görebiliyorum." dedi.