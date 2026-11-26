Kripto paralar için hesaplanan korku endeksleri 10 ile 11 puan arasında bulunuyor. ABD hisse senedi piyasasındaki korku ve açgözlülük endeksi de dün işlemler sırasında 100 üzerinden 9 puana kadar geriledi.

Endekslerde 25 puanın altı aşırı korku olarak kabul ediliyor. Hisse endeksi 20 Kasım'da 14 puana inerek mart sonundan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Endeks bundan bir hafta önce 37 puandaydı.

KRİPTODA AŞIRI KORKU 13 KASIM'DAN BERİ SÜRÜYOR

Ağırlıklı olarak Bitcoin (BTC) verilerine dayanan ve kripto piyasasında en çok izlenen korku ve açgözlülük endeksi eylülde 78 puanla aşırı açgözlülük bölgesini görmüştü. Bir ay önce 48 puanla nötr bölgede olan endeks 13 Kasım'dan bu yana aşırı korku bölgesinden çıkamıyor.

Bir başka kripto korku endeksi ise 10 puanda bulunuyor ve bir ay önceki 43 puanın çok altında kalıyor. Bu endeks bu yılın en düşük seviyesini 6 Şubat'ta 5 puanla görmüştü.

PİYASALAR ARALIKTA FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Endekslerdeki düşüşün arkasında ABD'de beklentiyi aşan enflasyon verisi bulunuyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi yıllık yüzde 3,3 ile yüzde 3,2'lik beklentinin üzerinde geldi.

ABD'nin 14 büyük ticaret ortağına yönelik yeni gümrük vergisi önerisi de ithalat maliyetlerinin artacağı endişesini büyüttü. Piyasalar Fed'in aralıkta faizi artıracağını neredeyse kesin görüyor.

ABD borsaları bugün Şükran Günü nedeniyle kapalı ve cuma günü yarım gün işlem görecek. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,4 değer kazanan Bitcoin 60 bin 400 dolardan işlem görüyor.