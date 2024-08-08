WazirX hack olayı sonrasında işlemleri iptal etmeye başladı

Kripto Para

WazirX, 18 Temmuz'da yaşanan ve 230 milyon dolarlık kripto varlığının çalınmasıyla sonuçlanan büyük bir güvenlik ihlalinin ardından radikal bir karar aldı. Borsa, saldırı sonrası gerçekleşen tüm işlemleri iptal ederek kullanıcı hesaplarını olay öncesi durumlarına döndürmeyi planlıyor. Bu kararın arkasında platformun güvenliğini sağlama ve adil bir kullanıcı deneyimi sunma hedefi yatıyor.

WazirX Hack Sonrası Tüm İşlemleri Durdurdu

Hindistan'ın günlük işlem hacmine göre en büyük kripto para borsası olan WazirX, geçtiğimiz günlerde yaşanan büyük bir güvenlik açığının ardından radikal bir karar aldı. 18 Temmuz'da meydana gelen ve 230 milyon dolarlık kripto varlığının izinsiz transferiyle sonuçlanan siber saldırı sonrasında, borsa tüm işlemleri durdurmuştu. Şimdi ise WazirX yönetimi, saldırı gününden bu yana gerçekleşen bütün işlemleri iptal etme ve kullanıcı hesaplarını olay öncesindeki durumlarına geri döndürme kararı aldı.

WazirX sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kararı almak hiç kolay olmadı. Yaşanan siber saldırının ardından, platformumuzun güvenliğini sağlamak ve kullanıcılarımıza adil bir deneyim sunmak için bu adımı atmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Borsa yetkilileri, saldırının kaynağına ilişkin olarak Blockchain güvenlik şirketi Elliptic'in raporlarına atıfta bulundu. Rapora göre Ethereum ağında bulunan çoklu imza gerektiren cüzdana yönelik saldırının arkasında Kuzey Koreli hacker gruplarının olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan WazirX, olayın hemen akabinde işlemleri durdurmasının yanı sıra, 27 Temmuz'da sosyal medya üzerinden ilginç bir anket yapmıştı. Şirketin "Sosyalleştirilmiş kayıp paylaşımı stratejisi" adı altında yaptığı bu anket, kullanıcılar ve sektör temsilcilerinden sert tepkiler aldı.

Hindistan'da faaliyet gösteren bir başka kripto para borsası olan CoinDCX'in kurucu ortaklarından Sumit Gupta, anketi sert bir dille eleştirdi. Gupta, "Müşterilere yüzde 45 oranında kayıp yüklemeyi öneren bir anket kabul edilemez. Anketin seçenekleri, açıkça müşteri çıkarlarını göz ardı edip şirket menfaatlerini öne çıkaracak şekilde hazırlanmış." değerlendirmesinde bulundu.

WazirX yönetiminin aldığı son karar doğrultusunda, kullanıcı hesaplarının eski haline döndürülmesi işleminin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Bu süreçte kripto topluluğunun gözü, borsanın atacağı adımlarda olacak.