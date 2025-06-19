X kripto para devrimini başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

X kripto para devrimini başlatıyor

X kripto para devrimini başlatıyor
19.06.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

X platformu, kullanıcıların sosyal medya uygulaması içinde doğrudan kripto ticaret yapmasına ve yatırım gerçekleştirmesine olanak tanıyacak devrim niteliğindeki özellikleri ABD'de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Visa destekli X Money altyapısı üzerinden sunulacak hizmet, Elon Musk'ın WeChat benzeri süper uygulama vizyonunun kritik adımını oluşturuyor.

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, finansal hizmetler alanındaki genişleme stratejisini hızlandırıyor. Şirket CEO'su Linda Yaccarino'nun açıkladığı yeni özellikler kapsamında kullanıcılar, platformda sosyal etkileşimlerinin yanı sıra yatırım işlemlerini de gerçekleştirebilecek. Visa ile iş birliği yaparak başlattığı dijital cüzdan hizmetinin ardından gelen bu adım, X'in WeChat benzeri çok fonksiyonlu uygulama hedefine doğru ilerleyişini gösteriyor.

X Kripto Ticareti ve Yatırım Özelliklerini Kullanıma Sunuyor

X'in kapsamlı finans çözüm seti X Money, Visa destekli dijital cüzdan altyapısını kripto ticaret özellikleriyle birleştiriyor. Platform halihazırda Bitcoin Lightning Network entegrasyonu ve gerçek zamanlı kripto fiyat takibi ile kripto para dünyasına aşina olan kullanıcılara hizmet veriyor.

CEO Linda Yaccarino, yeni özelliklerin yatırımları ve ticareti kapsayacağını ve markalı bir banka kartı veya kredi kartı içerebileceğini belirtti. Uygulama içi hizmetler ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde X Money markası ile kullanıma sunulacak.

Blockchain tabanlı para birimlerinin dahil edilebileceği sistem, ABD'de 50 eyalette para transferi lisansı hedefliyor. Visa'nın çeşitli kripto hizmet sağlayıcılarıyla kurduğu ortaklıklar, X'in bu alandaki potansiyelini destekliyor.

Musk, 2022'de o zamanki Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın aldığından bu yana "everything app" (her şey uygulaması) vizyonunu takip ediyor. Şirket çeşitli ABD eyaletlerinde para transferi lisansları aldı ve finansal hizmetlere yönelik daha geniş bir hamle için 50 eyaletin tamamında onay almayı hedefliyor.

Sosyal Medya, Kripto Para, Elon Musk, Twitter, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para X kripto para devrimini başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kassam Tugayları’ndan Gazze’de İsrail’e ağır darbe Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı
Zehra Güneş’in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu
ABD Senatosu’nda İran alarmı Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak ABD Senatosu'nda İran alarmı! Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak
Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti
Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı
İstanbul’da otomobilde kanlı infaz İstanbul'da otomobilde kanlı infaz
İran’dan İsrail’e misilleme Soroka hastanesini füzelerle vurdu İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu
Hazırlıkları tam 4 ay sürdü Antalya’da dev uyuşturucu operasyonu Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu
ABD’nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız
Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam

07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
20:36
Trump: İran’a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
19:44
ABD ile İran arasında görüşme iddiası İran o teklifi reddetmiş
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
10:05
Liverpool’un genç yeteneği tatil için Bodrum’u seçti Ödediği hesap çok konuşuldu
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu
10:04
İran’ın vurduğu Tel Aviv’de büyük yıkım
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım
09:50
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şahane gol
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
09:46
Genç kızların otel odasında korku dolu anları Telefona sarılıp babalarını aradılar
Genç kızların otel odasında korku dolu anları! Telefona sarılıp babalarını aradılar
09:44
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
08:58
Putin’den İran’a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
Putin'den İran'a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
08:58
Acun Ilıcalı’dan Müge Anlı’ya canlı yayında övgü
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 08:07:27. #7.13#
SON DAKİKA: X kripto para devrimini başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.