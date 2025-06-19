X kripto para devrimini başlatıyor

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, finansal hizmetler alanındaki genişleme stratejisini hızlandırıyor. Şirket CEO'su Linda Yaccarino'nun açıkladığı yeni özellikler kapsamında kullanıcılar, platformda sosyal etkileşimlerinin yanı sıra yatırım işlemlerini de gerçekleştirebilecek. Visa ile iş birliği yaparak başlattığı dijital cüzdan hizmetinin ardından gelen bu adım, X'in WeChat benzeri çok fonksiyonlu uygulama hedefine doğru ilerleyişini gösteriyor.

X Kripto Ticareti ve Yatırım Özelliklerini Kullanıma Sunuyor

X'in kapsamlı finans çözüm seti X Money, Visa destekli dijital cüzdan altyapısını kripto ticaret özellikleriyle birleştiriyor. Platform halihazırda Bitcoin Lightning Network entegrasyonu ve gerçek zamanlı kripto fiyat takibi ile kripto para dünyasına aşina olan kullanıcılara hizmet veriyor.

CEO Linda Yaccarino, yeni özelliklerin yatırımları ve ticareti kapsayacağını ve markalı bir banka kartı veya kredi kartı içerebileceğini belirtti. Uygulama içi hizmetler ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde X Money markası ile kullanıma sunulacak.

Blockchain tabanlı para birimlerinin dahil edilebileceği sistem, ABD'de 50 eyalette para transferi lisansı hedefliyor. Visa'nın çeşitli kripto hizmet sağlayıcılarıyla kurduğu ortaklıklar, X'in bu alandaki potansiyelini destekliyor.

Musk, 2022'de o zamanki Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın aldığından bu yana "everything app" (her şey uygulaması) vizyonunu takip ediyor. Şirket çeşitli ABD eyaletlerinde para transferi lisansları aldı ve finansal hizmetlere yönelik daha geniş bir hamle için 50 eyaletin tamamında onay almayı hedefliyor.