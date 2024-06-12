ABD başkan adayı Donald Trump Bitcoin madenciliği açıklamalarıyla dikkat çekti

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Mar-a-Lago'da Bitcoin madencileriyle gerçekleştirdiği özel bir toplantıda, kripto para sektörüne desteğini açıkça ortaya koydu. Yaklaşan Kasım seçimleri öncesinde, madencilik endüstrisinin enerji şebekesi üzerindeki olumlu etkilerini savunacağını belirten Trump, bu adımıyla kripto para dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kripto Para Madenciliği Trump'ın Gündeminde

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği özel bir toplantıda, Bitcoin madenciliği konusundaki olumlu görüşlerini dile getirdi. Kasım ayındaki seçimler öncesinde kripto para sektörüne ilgisini artıran Trump, önde gelen Bitcoin madencileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, borsada işlem gören CleanSpark Inc. ve Riot Platforms gibi şirketlerin temsilcileri de katıldı. CleanSpark'ın kurucu ortaklarından S. Matthew Schultz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın kripto paralar hakkında bilgili olduğunu ve şirketin ABD'deki operasyonlarını takdir ettiğini belirtti.

Trump, başkanlık döneminde madencilik faaliyetlerinin enerji şebekesi üzerindeki pozitif etkilerini savunacağını ifade etti. Ancak, bu konu özellikle enerji tüketimi ve çevresel etkileri açısından tartışmalı olmaya devam ediyor.

Öte yandan, eski başkanın kripto paraları siyasi bağış olarak kabul edeceğini açıklaması, sektörden aldığı desteği pekiştirdi. Geçtiğimiz ay Silikon Vadisi'nde gerçekleşen ve 12 milyon dolar toplanan bir bağış etkinliğine, Gemini'nin kurucuları Cameron ve Tyler Winklevoss dahil olmak üzere sektörün önde gelen isimleri katıldı.

Diğer yandan, Başkan Joe Biden'ın seçim kampanyasının da kripto para politikaları konusunda sektör temsilcileriyle iletişimde olduğu bildirildi. Bu durum, Biden yönetiminin dijital varlıklara yönelik tutumunda bir değişikliğe gittiği şeklinde yorumlandı.