Coinbase ve Stripe kripto ödemelerini kolaylaştırıyor - Son Dakika
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Coinbase ve Stripe kripto ödemelerini kolaylaştırıyor

Coinbase ve Stripe kripto ödemelerini kolaylaştırıyor

Kripto para piyasasının öncü firmalarından Coinbase, ödeme sistemleri devi Stripe ile stratejik bir iş birliği duyurdu. Ortaklık, kripto para alışverişlerini kolaylaştıracak yeni yöntemler ve genişletilmiş ödeme seçenekleri sunmayı hedefliyor. Stripe, Coinbase'in Katman 2 çözümü Base ağını ödeme altyapısına dahil edecek. Bu sayede, Coinbase müşterileri Stripe üzerinden kredi kartı ve Apple Pay gibi ödeme yöntemlerini kullanarak kripto para yükleyebilecek.

28.06.2024 13:01
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Kripto para piyasasının öncülerinden Coinbase, ödeme sistemleri devi Stripe ile stratejik bir iş birliği duyurdu. Bu ortaklık, kripto para alışverişlerini kolaylaştıracak yeni yöntemler ve genişletilmiş ödeme seçenekleri sunuyor. İki firma, kripto para kullanıcılarının global ölçekte daha hızlı ve güvenli işlem yapmalarına olanak tanıyacak.

Coinbase Stripe Ortaklığıyla Kripto Ödemelerinde Yeni Dönem Başlıyor

Kripto para dünyasının öncü platformlarından Coinbase, ödeme sistemleri devi Stripe ile ortaklık kurduğunu açıkladı. İki şirket paylaştıkları ortak bildiriyle sektörde ses getirecek bir iş birliğine imza attıklarını duyurdu.

Kurulan ortaklığa göre Stripe, Coinbase'in yenilikçi Katman 2 çözümü Base ağını kendi ödeme altyapısına dahil edecek. Bu hamleyle birlikte, Coinbase müşterileri artık Stripe üzerinden kredi kartı ve Apple Pay gibi yaygın ödeme yöntemlerini kullanarak Coinbase'in cüzdan hizmetine kripto para yükleyebilecek.

İş birliğinin bir diğer önemli ayağı ise popüler stablecoin USDC'nin kullanım alanının genişletilmesi olacak. Coinbase kullanıcıları, Stripe'ın Base platformu sayesinde geleneksel para birimlerinden USDC'ye geçiş yapabilecek. Bu sayede, 150'yi aşkın ülkede para transferleri çok daha hızlı ve sorunsuz gerçekleşecek.

Coinbase yetkilileri, kripto paraların uluslararası sınırlar ve banka çalışma saatleri gibi kısıtlamalardan muaf olmasının önemine dikkat çekti. Bu özellik, kullanıcılara daha az engelle karşılaşarak ve düşük maliyetlerle işlem yapma imkânı sunacak. Şirket, bu üç temel entegrasyonun, dünya çapında kullanıcılar için daha gelişmiş bir ödeme altyapısı oluşturma yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

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Son Dakika Kripto Coinbase ve Stripe kripto ödemelerini kolaylaştırıyor - Son Dakika

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