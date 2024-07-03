Kripto borsası CoinDCX önemli bir satın alıma imza attı - Son Dakika
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Kripto borsası CoinDCX önemli bir satın alıma imza attı

Kripto borsası CoinDCX önemli bir satın alıma imza attı

Hindistan'ın önde gelen kripto para borsası CoinDCX, küresel pazarlarda genişlemeyi hedefleyerek Dubai merkezli BitOasis'i satın aldı. Bu stratejik adımla CoinDCX, kullanıcılara geniş bir kripto varlık yelpazesi ve daha iyi kullanıcı deneyimi sunmayı planlıyor.

03.07.2024 21:56
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Hindistan'ın önde gelen kripto borsalarından birisi olan CoinDCX, Dubai merkezli BitOasis'i satın alarak küresel pazarlarda genişlemeyi hedefliyor. Bu stratejik adım, kullanıcılara daha geniş bir kripto varlık yelpazesiyle daha kaliteli bir hizmet vermek adına atıldı.

CoinDCX, BitOasis Satın Alımıyla Yeni Bir Dönemi Başlatıyor

Hindistan'ın önde gelen kripto para borsası CoinDCX, uluslararası arenada büyüme stratejisini hızlandırdı. Şirket, Dubai merkezli kripto para alım-satım platformu BitOasis'i bünyesine kattığını açıkladı. Bu atılım, CoinDCX'in geçtiğimiz yıl Ağustos ayında BitOasis'e yaptığı yatırımın devamı niteliğinde.

Satın alımın finansal boyutu hakkında detaylar paylaşılmazken, bu adımın kripto varlık çeşitliliğini artırmak, likiditeyi güçlendirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla atıldığı belirtildi. BitOasis, geçen yıl Haziran ayında Bahreyn Merkez Bankası'ndan aldığı lisansla Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki etkisini pekiştirmişti. BitOasis, bir yıl önce Dubai'nin Sanal Varlık Düzenleme Kurumu'ndan önemli bir izin elde etmişti.

CoinDCX'in kurucu ortağı Sumit Gupta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya çapında tercih edilen bir kripto ticaret platformu olma hedefimiz, MENA bölgesinin olgun pazar yapısı ve bölge halkının kripto yatırımlarına olan yoğun ilgisiyle birleşince, BitOasis'in mevcut altyapısıyla mükemmel bir uyum sağladı. BitOasis'in 15 ülkeye yayılan geniş müşteri ağı, genişleme planlarımız açısından stratejik bir avantaj sunuyor." dedi.

Satın alım sonrasında BitOasis'in marka kimliği ve yönetim ekibinin korunacağı açıklandı. BitOasis'in kurucu ortağı ve CEO'su Ola Doudin, kullanıcıların daha geniş ürün yelpazesi, arttırılmış likidite ve geliştirilmiş ticaret seçenekleriyle daha zengin bir deneyim yaşayacaklarını vurguladı.

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SON DAKİKA: Kripto borsası CoinDCX önemli bir satın alıma imza attı - Son Dakika
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