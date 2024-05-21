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Solana'nın popüler kripto cüzdan sağlayıcısı Phantom, sektördeki ilk büyük satın almasını gerçekleştirerek Bitski'yi aldı. Bu stratejik hamle, kullanıcı ve geliştirici dostu entegre cüzdanları Solana platformuna taşımayı amaçlıyor. Bitski'nin teknolojisi ve ekibiyle, Phantom Solana ekosisteminde yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

Solana Blockchain Ağında Entegre Cüzdan Devrimi Başlıyor

Solana Blockchain ağının lider kripto cüzdanı Phantom, önemli bir satın alma hamlesiyle sektörde ses getirmeyi başardı. Andreessen Horowitz (a16z) ve Galaxy Digital gibi saygın yatırımcıların desteklediği cüzdan platformu Bitski, artık Phantom çatısı altında faaliyet gösterecek. Bu satın alma, Phantom'un kurumsal tarihinde ilk kez başka bir şirketi bünyesine kattığı bir dönüm noktası olarak kayda geçti.

Phantom tarafından yapılan resmi açıklamada, Bitski ekibinin Solana entegrasyonlu cüzdanlar geliştirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla Phantom'a katılacağı belirtildi. Mevcut Bitski ürünlerinin önümüzdeki aylarda kademeli olarak devre dışı bırakılacağı ve bu süreçte kullanıcıların bilgilendirileceği vurgulandı.

Phantom'un CEO'su Brandon Millman, konu hakkında yaptığı açıklamada, iki şirket arasındaki görüşmelerin yılın başında başladığını ve anlaşmanın herhangi bir onay sürecine tabi olmadan tamamlandığını ifade etti. Millman, Bitski'nin kurucu ortakları da dahil olmak üzere tüm çalışanlarının Phantom'un 80 kişilik kadrosuna katılacağını ve ekibin genişleyeceğini belirtti. Bitski'nin tam personel sayısını açıklamaktan kaçınan Millman, şirketin LinkedIn sayfasında 50 çalışan olduğu bilgisinin yer aldığını aktardı.

Her ne kadar anlaşmanın mali detayları gizli tutulsa da önemli bir değer karşılığında satın alımın gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Verilere göre Bitski bugüne kadar en az 25,5 milyon dolar yatırım toplamayı başardı. Şirketin yatırımcıları arasında a16z, Galaxy Digital, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Kindred Ventures gibi önemli isimlerin yanı sıra ünlü şarkıcı Jay-Z ve tenis yıldızı Serena Williams da yer alıyor.

Bir diğer yandan Phantom, bugüne kadar toplam 118 milyon dolarlık yatırım almayı başardı ve 2022'nin başlarında 1,2 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Phantom'un yatırımcı portföyünde a16z, Paradigm, Solana Ventures, Variant ve Alliance gibi sektörün önde gelen isimleri bulunuyor. Son olarak Millman, yakın gelecekte yeni bir yatırım turuna çıkmayı planlamadıklarını da sözlerine ekledi.