Terraform Labs rekor ceza ile SEC davasını kapattı - Son Dakika
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Kripto

Terraform Labs rekor ceza ile SEC davasını kapattı

Terraform Labs rekor ceza ile SEC davasını kapattı

Blockchain teknolojisi firması Terraform Labs ve kurucu ortağı Do Kwon, geçtiğimiz yıl yaşanan kripto para çöküşü sonrası SEC ile 4,47 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, yatırımcıların zararlarını karşılamak ve kripto sektörüne yönelik düzenlemeleri sıkılaştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Yargıç Jed Rakoff tarafından onaylanması durumunda, bu durum kripto para piyasasında faaliyet gösteren diğer şirketlere de önemli bir mesaj olacak.

13.06.2024 08:35
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Terraform Labs ve kurucu ortağı Do Kwon, algoritmik stablecoin piyasasındaki büyük çöküş sonrasında SEC ile 4,47 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, hem yatırımcıların kayıplarını telafi etmeyi hem de kripto sektörüne yönelik düzenlemeleri sıkılaştırmayı hedefliyor.

Terraform ve Kwon SEC ile Rekor Tazminat Anlaşması İmzaladı

Bir zamanlar kripto para piyasasının önemli oyuncularından birisi olan Terraform Labs, geçtiğimiz yıl yaşanan algoritmik stablecoin Terra USD'nin (UST) çöküşünün ardından Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile uzlaşmaya vardı. Yapılan bu anlaşmayla birlikte şirket, yatırımcıların zararlarını karşılamak amacıyla 4,47 milyar dolarlık bir ödeme yapacak.

SEC'in New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne sunduğu rıza kararı önerisinde, bu anlaşmanın dolandırıcılık faaliyetlerinin boyutunu ve yatırımcıların uğradığı milyarlarca dolarlık kaybı ele aldığı belirtildi. Önerinin Yargıç Jed Rakoff tarafından onaylanması durumunda, kripto para piyasasında faaliyet gösteren diğer şirketlere de önemli bir mesaj verilmiş olacak.

Terraform Labs ve kurucu ortağı Do Kwon, Mayıs ayı sonlarında SEC ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Buna göre şirket, 3,58 milyar dolar tazminat ve 420 milyon dolarlık sivil ceza ödemeyi kabul etti. Ayrıca, Kwon'un gelecekte herhangi bir halka açık şirkette yönetici veya yetkili olarak görev alması da engellendi. SEC, Kwon'un iflas eden Terraform'un mülkünden yaklaşık 204 milyon doları zarar gören yatırımcılara dağıtması gerektiğini de belirtti.

SEC, Şubat 2023'te Terraform Labs ve Do Kwon'u, bir yıl önce çöken UST üzerinden suçlamış ve yatırımcıları yanılttıkları gerekçesiyle dava açmıştı. Taraflar, ceza miktarı konusunda bir süre müzakere etmişler, Terraform ve Kwon'un avukatları cezanın 1 milyon dolar civarında olması gerektiğini savunurken, SEC 5,3 milyar dolarlık bir ödeme talep etmişti.

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Son Dakika Kripto Terraform Labs rekor ceza ile SEC davasını kapattı - Son Dakika

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