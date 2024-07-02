Worldcoin önemli isimleri bünyesine katmaya devam ediyor - Son Dakika
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Kripto

Worldcoin önemli isimleri bünyesine katmaya devam ediyor

Worldcoin önemli isimleri bünyesine katmaya devam ediyor

Kripto para projesi Worldcoin'in çatı kuruluşu Tools for Humanity, kimlik yönetimi ve güvenlik alanlarında dört deneyimli uzmanı kadrosuna ekledi. Bu yeni takım, şirketin gizlilik politikalarını ve güvenlik protokollerini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

02.07.2024 16:11
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Worldcoin'in çatı kuruluşu Tools for Humanity, kimlik yönetimi ve güvenlik alanlarında dört deneyimli uzmanı bünyesine katarak kadrosunu güçlendirdi. Bu yeni takım, şirketin gizlilik politikalarını ve güvenlik protokollerini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Worldcoin Gizlilik ve Güvenlikte Yeni Çağ Başlatıyor

OpenAI kurucusu Sam Altman'ın başlattığı kripto para projesi Worldcoin'in arkasındaki şirket Tools for Humanity (TFH), kimlik yönetimi ve güvenlik alanlarında uzman isimleri kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Bu hamle, şirketin giderek artan veri güvenliği ve gizlilik endişelerine karşı atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eski X (Twitter) ve BeReal çalışanı Damien Kieran, TFH'nin yeni baş gizlilik sorumlusu olarak göreve başladı. Kieran, şirketin gizlilik politikalarını yönetecek ve düzenleyici kurumlarla iletişimi sağlayacak.

Google'ın eski Android güvenlik direktörü Adrian Ludwig, Worldcoin'in baş bilgi güvenliği sorumlusu pozisyonuna getirildi. Ludwig'in Atlassian'daki deneyiminin de projeye katkı sağlaması bekleniyor.

Google Payments'te kimlik yönetimi konusunda uzmanlaşan Ajay Patel, Worldcoin'in World ID projelerinin başına geçti. Bu atama, şirketin dijital kimlik çözümlerine verdiği önemi gösteriyor.

Apple, Meta ve Tesla gibi teknoloji devlerinde üst düzey görevlerde bulunan Rich Heley ise Worldcoin'in retina tarama cihazlarının yönetimini üstlendi. Bu cihazlar, projenin temelini oluşturan biyometrik veri toplama sürecinde kritik bir rol oynuyor.

Worldcoin'in biyometrik veri toplama yöntemi, özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi alanındaki gelişmelerle birlikte daha da önem kazanıyor. Şirket bünyesine deneyimli isimleri dahil ederek projeyle birlikte gizlilik ve güvenlikte yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

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Son Dakika Kripto Worldcoin önemli isimleri bünyesine katmaya devam ediyor - Son Dakika

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