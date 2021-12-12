10 aydır nöbet tutulan bölgede kazı çalışması devam ediyor - Son Dakika

10 aydır nöbet tutulan kaçak kazı bölgesine çalışmalar devam ediyor

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde yaklaşık 10 aydır polisin nöbet tuttuğu bölgede başlatılan sondaj kazı çalışması devam ediyor.

Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde 10 aydır polisin nöbet tuttuğu kaçak kazı bölgesinde Van Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan sondaj kazı çalışması sürüyor. Van'da 24 Mart 2021 yılında tünel kazılarak tarihi mezarlık olduğu değerlendirilen alanda kaçak kazı yaptığı tespit edilen defineciler hakkında soruşturma başlatılmış, Van Müze Müdürlüğüne bağlı ekipler de Edremit Belediye Başkanlığının desteğiyle sondaj kazı çalışması başlatmıştı. Yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak veriler ışığında Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna rapor sunulacağı ve bölgeyle ilgili karar alınacağı belirtilmişti.