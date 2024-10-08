10. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali - Son Dakika
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Kültür Sanat

10. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali

Sakarya'da 15-17 Ekim'de gerçekleşecek festivalde 20 film yarışacak, ödüller verilecek.

08.10.2024 18:07
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) işbirliğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 15-17 Ekim'de 10. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, film gösterimleri, söyleşiler, sergiler ve film atölyelerinin gerçekleştirileceği festivale, "Kurmaca" ve "Belgesel" kategorilerinde Türkiye'den ve 12 ülkeden 2 bin 553 yapım için başvuruda bulunuldu.

Festivalde finale çıkan 20 film ekrana yansıtılacak ve kazananlar jüri tarafından belirlenecek.

Organizasyonda, yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncu Temel Gürsu'nun yanı sıra oyuncular Canan Perver, Ayfer Özcan, Suna Selen, Yavuz Karakaş, Ali Yılmaz, Şermin Hürmeriç, Mahmut Cevher, İncilay Özdemir, Mustafa Uzunyılmaz, Ali Düşen Kalkar, Engin Şenkan ve Pelin Akil de katılımcılarla buluşacak.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerine onur ödüllerinin verileceği festival, 15 Ekim'de saat 14.00'te SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak.

Ödül töreni ise festivalin son günü olan 17 Ekim'de saat 18.30'da kongre merkezinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 10. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali - Son Dakika

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