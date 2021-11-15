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10 ülkeden 238 sanatçıdan toplandı: 'Posta sanatı' eserleri beğeniye sunuldu - Son Dakika

10 ülkeden 238 sanatçıdan toplandı: 'Posta sanatı' eserleri beğeniye sunuldu

15.11.2021 18:29

10 ülkeden 238 sanatçıdan toplandı: 'Posta sanatı' eserleri beğeniye sunuldu 'Uluslararası posta sanatı sergisi', 327 eseri bir araya getirdi 10 farklı ülkede yaşayan 238 sanatçı tarafından hazırlanan 327 'posta sanatı' eseri, Kastamonu'da açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

10 ülkeden 238 sanatçıdan toplandı: 'Posta sanatı' eserleri beğeniye sunuldu

'Uluslararası posta sanatı sergisi', 327 eseri bir araya getirdi

KASTAMONU - 10 farklı ülkede yaşayan 238 sanatçı tarafından hazırlanan 327 'posta sanatı' eseri, Kastamonu'da açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kastamonu'da Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 10 ülkeden toplanan 327 posta sanatı eserinin yer aldığı "Umut Sergisi" kapılarını açtı. Grafik Tasarımı Bölümü tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Posta Sanatı" sergisi sanatseverlerle buluştu. Fakültede açılan serginin açılış programı, akademik ve idari personel ile öğrenci ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi. 238 sanatçı tarafından hazırlanan ve pullanan posta zarfı, kartpostallar ve benzeri objeler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Serginin açılışında konuşan Doç. Dr. Elif Tarlakazan, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Umut Posta Sanatı Sergisi'ne tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Meksika, İtalya gibi ülkelerden 238 sanatçının 327 eser ile katıldığını belirterek, "2018 yılında 'memleketim' teması ile 21 ülkeden, 305 sanatçı, 650 eserle, 2020 yılında 'hiç' teması ile 19 ülkeden 313 sanatçı, 450 eser ile katılım sağlamıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi yalnızlık, yoksulluk, yoksunluk, engellenmişlik, özlem gibi duyguları beraberinde getirmiştir. Pandeminin yaşattığı kaos ve karantina günlerindeki olumsuzlukların yanı sıra küresel boyutta tüm insanlığı etkileyen kıtlık, iklim değişikliği, kadın cinayetleri, terör, ekonomik kriz gibi unsurlarla hayatlar etkilenmiştir. 'Umut posta sanatı' sergisi, tüm olumsuzluklara rağmen insanların içindeki umuda dair duygu ve düşünceleri paylaşmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu sergilerin ilimize, üniversitemize ve posta sanatı camiasına katkılarının yanı sıra uluslararası düzeyde etkileşim sağladığı da görülmektedir. Sergi ile bir kez daha Üniversitemiz ve Şehrimizin uluslararası platformlarda tanıtımına katkı yapılmıştır" dedi.

"10 ülkeden 238 sanatçıya ait 327 eser bir araya geldi"

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen serginin 'Umut' konu başlığı altında yapıldığına işaret eden Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Erhan Tarlakazan ise, "Gerçekleşen son sergimizde umudumuzu paylaşalım diye yaptık. Pandemi döneminde birçok ülke birçok insan sıkıntılar yaşadı. Yaşanan sıkıntılarda en çok sekteye uğrayan alan sanat oldu. Hem sanat yaşasın diye, hem de sıkıntılı süreci umutlu hale getirelim istedik. Hayatın devam ettiğini paylaşalım diye umut olarak belirledik. Umutla ilgili eserler bekledik. 400'e yakın eser sergide. İtalya, Amerika, Meksika ve Türkiye dışından birçok ülkeden eserler geldi. Kastamonu Üniversitesi adına Kastamonu'da sergiledik. Sosyal platformlarda da bütün dünyayla paylaşıyoruz. Umut konulu sergi için 10 ülkeden 238 sanatçıya ait 327 eser bir araya geldi. Kastamonu'muzu ve Üniversitemizi önce ülke sonra dünyaya tanıtmak için bir araya getirdik" şeklinde konuştu.

"Sergiyi beğenerek gezdim"

Sergiyi çok beğendiğini söyleyen üniversite öğrencileri de eserleri ilgi ile inceledi. Eserlerin ilgi çekici olduğuna dikkat çeken bir üniversite öğrencisi, "Umut konulu bir sergi. Başından sonuna kadar bu alanda çalışmalarda bulundum. Geleneksel bir hale yön tutmuş bir sergi. Umut konusunda da özenle çalışılmış eserler var. Güzel bir konu, özellikle pandemi döneminde fazlası ile umutsuzluk içeren bir süreçti. Umut her alanda kendisini göstermiş oldu çalışmalarla beraber. Ziyaretçiler bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Serginin 22 Kasım'a kadar açık kalacağı belirtildi.

10 ülkeden 238 sanatçıdan toplandı: 'Posta sanatı' eserleri beğeniye sunuldu
10 ülkeden 238 sanatçıdan toplandı: 'Posta sanatı' eserleri beğeniye sunuldu
10 ülkeden 238 sanatçıdan toplandı: 'Posta sanatı' eserleri beğeniye sunuldu
10 ülkeden 238 sanatçıdan toplandı: 'Posta sanatı' eserleri beğeniye sunuldu

Güzel Sanatlar Fakültesi, Togo Cumhuriyeti, Kastamonu, Umut, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 10 ülkeden 238 sanatçıdan toplandı: 'Posta sanatı' eserleri beğeniye sunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 ülkeden 238 sanatçıdan toplandı: 'Posta sanatı' eserleri beğeniye sunuldu - Son Dakika
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