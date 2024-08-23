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10 yaşındaki çocuktan cuma hutbesi

Henüz yaşı 10 ama yetişkin bir hoca gibi cemaate seslendi

10 yaşındaki Kuran Kursu öğrencisi Enes Bahadır Cuma namazı hutbesini bir günde ezberleyip cemaate okudu

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çamoba Mahallesinde, okulların tatile girmesiyle birlikte camiye Kuran-ı Kerim dersi görmeye giden 10 yaşındaki Enes Bahadır, Cuma Namazında hutbeye çıkarak Cuma hutbesini yetişkin bir hoca gibi okuması dikkat çekti.

Hutbeyi bir günde öğrendiğini belirten Bahadır, "Geçen sene hoca sordu ? Kim hutbe okuyacak diye bir arkadaşım yapmıştı sonra ben istedim. Çalıştım bir günde ezberledim, hutbeyi okudum. Cami cami cemaatinden güzel tepkiler aldım. Helal olsun diyorlar bazıları harçlık bile veriyor. Aferin deyip bu yaşta bunu nasıl yapıyorsun diye soruyorlar" diye konuştu.

"Aralarında müezzinlik bile yapan var"

Çocuklar arasında müezzinlik bile yapanların olduğunu kaydeden Çamoba Mahallesi Cami imamı Ömer Terzioğlu ise "Aralarında Yasin-i Şerif'i ezberleyen var. Hutbeye çıkan var, müezzinlik yapan var, kendilerini Kuran-ı Kerim alanında geliştiriyorlar" dedi.