10 Yaşındaki Öğrenciden Hayırsever Bağış

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4. sınıf öğrencisi Muhammed Emin Yılmaz (10), biriktirdiği harçlığını mahalle camisinde yenilenecek halılar için bağışladı.

Selimşahlar Mahallesi'ndeki TOKİ Camisi'nde halıların değiştirilmesi için yürütülen çalışmalara destek olmak isteyen Yılmaz, 5 ayda biriktirdiği 1000 lirayı imam Samet Yurt'a teslim etti.

Yılmaz, "5 aylık yeğenime ileride binmesi için bisiklet almak istiyordum ama camimizin ihtiyacı daha önemliydi. Bir hayrım olsun istedim, mutluyum." dedi.

Yurt da öğrencinin bağışının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu ince düşünceli hareketi karşısında gözlerimiz doldu. Onu yetiştiren ailesini gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.