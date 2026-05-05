11. Roman Kahramanları Edebiyat Festivali Başladı

05.05.2026 18:17
Maltepe Üniversitesi'nde düzenlenen festival, polisiye, fantastik ve gerilim temalarıyla gençleri buluşturuyor.

İSTANBUL Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 11'inci Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, 5-6-7 Mayıs tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'nde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 'polisiye, fantastik ve gerilim' temasıyla düzenlenen festival, lise ve üniversite öğrencilerini edebiyat, sanat ve yaratıcı üretim alanlarında bir araya getiriyor. Festival kapsamında Roman Kahramanları Kısa Film Yarışması, drama atölyeleri, roman kahramanı canlandırmaları, kısa film gösterimleri ve yazar buluşmaları düzenleniyor.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş başkanlığında ve Prof. Dr. Nabi Avcı başdanışmanlığında sürdürülen festival, gençlerin okuma kültürünü geliştirmeyi, roman kahramanlarını farklı sanat disiplinleri aracılığıyla yeniden yorumlamalarını ve edebiyatla daha güçlü bağ kurmalarını amaçlıyor.

Festivalin açılış programında öğrenciler, seçtikleri roman karakterlerini kostümlerle canlandırarak sahne performansları sergiledi. Programda ayrıca öğrencilerin hazırladığı kısa filmler izleyicilerle buluştu. Festival boyunca polisiye, fantastik ve gerilim türlerine ilişkin söyleşiler, yaratıcı drama çalışmaları ve edebiyat odaklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, festivalin gençlerin edebiyatla iç içe olmasına katkı sunduğunu belirterek, "Festivalimizle lise ve üniversite öğrencilerinin edebiyatla buluşmasını, roman kahramanlarını yalnızca metinler üzerinden değil; sahne, kısa film ve yaratıcı çalışmalar aracılığıyla da deneyimlemelerini hedefliyoruz" dedi.

Üç gün sürecek festival, öğrencilerin edebiyatın farklı türlerini tanımalarına, roman karakterlerini yaratıcı biçimde yorumlamalarına ve yazarlarla bir araya gelerek edebiyat dünyasına daha yakından temas etmelerine imkan sunacak.

Kaynak: DHA

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Türkiye'den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
