114. Pavli Panayırı Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

114. Pavli Panayırı Başladı

Trakya'nın geleneksel eğlencesi Pavli Panayırı, 114. kez Kırklareli'nde düzenlendi.

13.09.2024 20:54
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Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' 114. kez başladı

KIRKLARELİ - Sultan II. Abdülhamid Han döneminde düzenlenmeye başlanan Trakya'nın asırlık eğlencesi Pavli Panayırı 114. kez kuruldu.

Sultanı II. Abdülhamid Han döneminde verilen izin belgesiyle 114 yıl önce kurulmaya başlayan Pavli Panayırı, bu yıl da çeşitli ekinliklerle başladı. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen panayırı, Zübeyde Hanım Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha günün anlam ve önemini belirten konuşmalar oldu. Konuşma yapan Vali Birol Ekici, Pavli Panayırının Kırkpınar kadar heyecanlandırdığını ifade ederek, Pomak bayramının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ekici, bu panayıra sahip çıkan Pehlivanköy halkına teşekkür ettiğini belirterek, "Sultan II. Abdülhamid zamanında başlayan ve bu yıl 114'cüsünü kutladığımız bu fuara sahip çıkmak gerçekten Pehlivanköy halkının takdir edilmesi gerekiyor. Bu değerlerinize çıktığınız için teşekkür ediyorum. Bu fuarı, panayırı en iyi şekilde yapmak ve halkımız en iyi şekilde hizmet sunmak düşüyor. Bunun için elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz. Daha ileriye götürebilmek için, uluslar arası bir fuara çevirebilmek için daha önce geldiğim de söylemiştim, Balkanları da bu fuara dahil etmemiz gerek. 1910 yılında onlarda dahildiler, bizim köklerimiz sadece burada değil daha ileride de köklerimiz var. İnşallah gelecek yıllarda Balkandaki vatandaşlarımızın da dahil edilmesini sağlarız" dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli gösteri yapılarak, açılış kurdelesi kesildi. Dört gün sürecek panayırda çevre köylerden gelen vatandaşlar karavan şekline getirilen römorklarda kalıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 114. Pavli Panayırı Başladı - Son Dakika

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