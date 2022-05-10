12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor - Son Dakika
Üye Girişi

12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor

10.05.2022 13:53
12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı, salgın nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından 14 Mayıs'ta kitapseverlerle buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı, salgın nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından 14 Mayıs'ta kitapseverlerle buluşacak.

Sekapark'taki bir kafede düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 2 yıllık hasretin ardından kapılarını açacak fuarın, 9 gün boyunca her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebileceğini söyledi.

Kitapseverlerin fuarı çok özlediğini belirten Gündoğdu, geride kalan 11 yılda Kocaelili kitap tutkunlarının yoğun ilgisinin, fuarı etkinlik ve ziyaretçi sayılarında zirveye taşıdığını kaydetti.

Gündoğdu, 2019 yılında düzenlenen fuarı 855 bin 815 kişinin ziyaret etmesiyle rekor sayıya ulaştıklarını aktararak, "11 yıldaki toplam ziyaretçi sayımız ise 5,5 milyonu buldu. 12. Kitap Fuarı'mızda bizleri 315 yayınevinin açacağı stantlarda milyonlarca kitap karşılayacak. 40 sahaf, bizi geçmişin tozlu raflarında dolaştıracak. Fuara ayrı bir hava katacağına inandığımız çadırlarımızda 70 sivil toplum kuruluşumuz yerini alacak. 380 yazarın katılacağı 123 söyleşi ve 550 imza programının yer aldığı 673 etkinlik düzenlenecek." diye konuştu.

"Çınar ağaçlarına 5 bin kitap asılacak"

Gündoğdu, kitap fuarının her yıl farklı bir temayla düzenlendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"12. Kocaeli Kitap Fuarı'mızın ana temasını ise edebiyatın temel taşlarından biri olan, gönlümüze ve ruhumuza hitap eden 'şiir' olarak belirledik. Kocaeli Kitap Fuarı'nda bu yıl ağırlıklı olarak şiirin edebiyat hayatımıza katkıları ele alınacak ve tanınmış şairlerimiz yer alacak. 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu ise Nurullah Genç olarak belirlendi. 13 Mayıs'ta Cumhuriyet Bulvarı'nda ağaçlar tekrar kitap açacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın katılımıyla saat 07.30'da başlayacak etkinliğimizde tarihi çınar ağaçlarına 5 bin kitap asılacak. Başkanımız, okula giden öğrencilerimiz, işe giden vatandaşlarımız ve kitapseverler, hep birlikte ağaçlardan kitap toplayacak."

Her yıl olduğu gibi fuarın yoğun bir ilgi görmesini beklediklerini belirten Gündoğdu, herkesi fuarı ziyaret etmeye davet etti.

Bu yıl 14-22 Mayıs'ta Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kocaeli Kitap Fuarı, geride kalan 11 yılda toplam 5 milyon 459 bin 815 ziyaretçi ağırladı.

Fuarla ilgili ayrıntılı bilgiye, "http://www.kocaelikitapfuari.com" adresinden ulaşılabilir.

12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor
12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor
12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor
12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor

YORUMLAR
500
Sorgun'da kitap fuarı açılıyor Sorgun'da kitap fuarı açılıyor Gölcük'te Dünya Hareketlilik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi Gölcük'te Dünya Hareketlilik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi Son dakika haber: Kocaeli'de yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı Son dakika haber: Kocaeli'de yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Mayıs, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor - Son Dakika


Son Dakika
19:36 İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!
19:28 Gece müzik yayın saati 00.00'dan 01.00'e kadar uzatıldı!
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
19:09 Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
18:35 Turizm sektörünün tecrübeli ismi Ali Kızıldağ yeni sezondan umutlu: Krizlere bağışıklık kazandık
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ünlü ilişki terapistinden yardım istedi
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 19:54:58. #1.12#
SON DAKİKA: 12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement