"12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu" sona erdi - Son Dakika
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"12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu" sona erdi

01.07.2022 16:45
"12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu" sona erdi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Türk ve yabancı seramik sanatçılarının katılımıyla düzenlenen "12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu" sona erdi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Türk ve yabancı seramik sanatçılarının katılımıyla düzenlenen "12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu" sona erdi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM), Avanos Kaymakamlığı ve belediyenin iş birliğinde düzenlenen uygulamalı sempozyum, sanatçılara katılım belgelerinin takdimi ile tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NEVÜ Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, açık havadaki uygulama alanında zaman zaman sanatseverleri de ağırladıklarını belirterek, "Sempozyumda, ülkemizi, şehrimizi ve üniversitemizi başarılı bir şekilde tanıttığımızı düşünüyoruz. Sanatçı sunumlarının ve tuz pişirim çalıştayının da yapıldığı etkinlik, bilimsel, sanatsal, kültürel açıdan çok yönlü faydalar sağladı." ifadesini kullandı.

Serinsu, etkinlik kapsamında sanatçılar tarafından yapılan seramik eserlerin, ilçede ve NEVÜ yerleşkesinde sergileneceğini de sözlerin ekledi.

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Kaynak: AA

Araştırma, Nevşehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat '12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu' sona erdi - Son Dakika

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