15 sanatçının eserlerinden oluşan 'Belki Sonra' sergisi Ankara'da açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

15 sanatçının eserlerinden oluşan 'Belki Sonra' sergisi Ankara'da açıldı

18.03.2022 21:21

15 sanatçının eserlerinden oluşan 'Belki Sonra' sergisi Ankara'da açıldıANKARA 15 sanatçının eserlerinden oluşan 'Belki Sonra' sergisi Ankara'da açıldı.

15 sanatçının eserlerinden oluşan 'Belki Sonra' sergisi Ankara'da açıldı

ANKARA 15 sanatçının eserlerinden oluşan 'Belki Sonra' sergisi Ankara'da açıldı.

15 sanatçının eserlerinden oluşan 'Belki Sonra' adlı serginin açılışı Cumhuriyet Müzesi 'Sığınak Sanat ve Teknoloji Alanı' sergi salonunda yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın resmi açılışını gerçekleştirdiği 'Belki Sonra' sergisi, Cumhuriyet Müzesi 'Sığınak Sanat ve Teknoloji Alanı' sergi salonunda açıldı. Sergi, 15 sanatçının video, heykel, obje ve resimden oluşan 25 özgün eserini içeriyor. 5 oda ve 1 ana mekan olmak üzere 6 odayı barındıran ve iki bölümden oluşan sergi 15 Mayıs'a 2022 kadar ziyaretçilerini bekliyor.

"İçinde bulunduğumuz mekan 1960'lara kadar İkinci Meclis olarak Türkiye'ye, milletimize hizmet etmiş"

'Belki Sonra' adlı sergisinin açılış etkinliğinde konuşan Alpaslan, Sığınak Sanat ve Teknoloji Alanı'nın çok önemli bir mekan olduğunun altını çizerek, "Yaptığımız çalışmalar ve restorasyon sonucunda bu önemli mekanı kültür ve sanat camiasına kültür ve sanat etkinlikleri için hazır hale getirdik. Böyle bir çalışmayı yaptığımızdan dolayı memnuniyetimi ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. İçinde bulunduğumuz mekan 1960'lara kadar İkinci Meclis olarak Türkiye'ye, milletimize hizmet etmiş. 1942'li yıllarda o savaş ortamında meclisin savaş ortamında çalışabilmesine imkan sağlamak için sığınak olarak düzenlenmiş bir mekan. 1960'lardan sonra da Cumhuriyet Müzesi olarak faaliyetlerini sürdürmekte. Biz kültür varlıklarımızı, özel yapılarımızı tekrar ihya etmek, milletimizin, ülkemizin hizmetine sunmak çerçevesinde bu restorasyon çalışmalarını tanımlayarak bu ilk sergiyle beraber kültür ve sanat camiasına, sanat ve teknoloji anlamında etkinliklerde bulunmak üzere hizmete açmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Programın açılış törenini ardından katılımcılarla sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

15 sanatçının eserlerinden oluşan 'Belki Sonra' sergisi Ankara'da açıldı
15 sanatçının eserlerinden oluşan 'Belki Sonra' sergisi Ankara'da açıldı
15 sanatçının eserlerinden oluşan 'Belki Sonra' sergisi Ankara'da açıldı

YORUMLAR
500
YTB-UMED'in ortaklığında, 'Medya Akademisi Programı'nın sertifika töreni yapıldı YTB-UMED'in ortaklığında, 'Medya Akademisi Programı'nın sertifika töreni yapıldı Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar'da jüri değerlendirmesini tamamladı Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar'da jüri değerlendirmesini tamamladı

Cumhuriyet, Türkiye, Turizm, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 15 sanatçının eserlerinden oluşan 'Belki Sonra' sergisi Ankara'da açıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:22 Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
21:07 Uzman Çavuşun doktor tarafından şiddete maruz kaldığı anlar ortaya çıktı
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 21:32:33. #1.13#
SON DAKİKA: 15 sanatçının eserlerinden oluşan 'Belki Sonra' sergisi Ankara'da açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement