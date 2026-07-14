15 Temmuz fotoğraf sergisi İstanbul'da açıldı - Son Dakika
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15 Temmuz fotoğraf sergisi İstanbul'da açıldı

15 Temmuz fotoğraf sergisi İstanbul\'da açıldı
14.07.2026 12:47
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15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı anısına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, milletin demokrasiye sahip çıkma kararlılığı vurgulanırken, gelecek nesillere bu bilincin aktarılması amaçlanıyor.

15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla hazırlanan 15 Temmuz fotoğraf sergisi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde açıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan 15 Temmuz fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Serginin açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi, kurum yöneticileri, öğrenciler ve davetliler katıldı. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olayları belgeleyen fotoğraflar aracılığıyla Türk milletinin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığa sahip çıkma kararlılığının gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı belirtildi. Açılışa katılanlar, kurdele kesimi ve müzik dinletisinin ardından sergiyi gezerek darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafları inceledi.

'TÜRKİYE AŞKIYLA DONANMIŞ NESİLLER YETİŞTİRME SORUMLULUĞUMUZU ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi, "15 Temmuz, milletimizin bu ruh haliyle meydanlara çıkıp birlik ve beraberlik içinde şer odaklarının planlarını paramparça ettiği tarihtir. 15 Temmuz, yeniden dirilişin miladıdır. Diriliş ruhunu canlı tutma noktasında biz eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin şerefli hayatlarını, örnek hatıralarını yeni nesillere aktarmaya, tanıtmaya devam edeceğiz. Millet olma bilincini diri tutmak için işgale direnen kahramanları unutmamak ve unutturmamak gibi bir ödevimiz var. 15 Temmuz ruhunu geleceğe taşımak için sadece bir günü değil, yılın her gününü sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendireceğiz. Ülkemizin parçalanması için işgal girişimine yeltenen hain örgütün mankurtlaştırdığı kişilere istedikleri bütün kötülükleri yaptırabildiklerini gördük. Vatanımıza göz dikenler öncelikle zihinleri işgal ettiler. Akıllarını kiraya verenlerin memleketimize verdiği zarar ortadadır. Bizler; soran, sorgulayan, Türkiye merkezli düşünen, Türkiye uğruna ter döken, Türkiye aşkıyla donanmış nesiller yetiştirme sorumluluğumuzu asla unutmayacağız. İradesi çalınan insanlarla memleketimizin geleceğini çalmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaklar. İstiklal bilinciyle istikbale emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdürerek yarınlarımız uğruna aşkla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

'MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKTI, MEMLEKETİNE SAHİP ÇIKTI, LİDERİNE SAHİP ÇIKTI'

Serginin açılış kurdelesini keserken konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "Ülkemizin, milletimizin en önemli tarihlerinden biri olan 15 Temmuz, bu milletin milli iradesine sahip çıktığının en önemli göstergelerinden bir tanesiydi. Büyük ve hain bir kalkışma gerçekleşti. Bu kalkışmayı da bizim kendi içimizden yetiştirdiğimiz insanlar yaptı. Aklını ve iradesini başka yerlere teslim etmiş, onların yönlendirmesiyle kendi topumuzla, kendi tüfeğimizle, kendi uçağımızla, kendi tankımızla Meclis'imizi bombaladılar, insanlarımızı öldürdüler. Belki de bu milletin hiçbir zaman aklına gelmeyecek, bu milletin içinden bu kadar hain çıkacağını hiçbirimizin düşünmeyeceği bir geceyi yaşadık. Millet iradesine sahip çıktı, memleketine sahip çıktı, liderine sahip çıktı, demokrasisine sahip çıktı ve müthiş bir kahramanlık örneği göstererek 253 şehit verdi, büyük bir mücadele ortaya koydu. Bu milletin başkalarının yönlendirmesiyle bir yerlere ulaşamayacağını, bu milletin alt edilemeyeceğini bir kez daha gösterdi; her zaman gösterdiği gibi. İnşallah bir daha böyle bir şey göstermesi gerekmez ama gerektiğinde göstereceğini de hep birlikte gördük. Bu sergiyle bunun 10'uncu yılını anacağız ve unutmamamız gerekiyor. Bu milli hafızamızı genç nesillere sürekli aktarmak gerekiyor; her milli mücadelede, her kahramanlık örneğinde olduğu gibi. Bundan dolayı emeği geçen, bu serginin hazırlanmasına katkı sunan tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve milli eğitim camiasını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bir daha milletimize bu tür sıkıntıları yaşatmadan, birlik ve beraberlik içinde güzelliklerle yaşamayı nasip eylesin diyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, 15 Temmuz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 15 Temmuz fotoğraf sergisi İstanbul'da açıldı - Son Dakika

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