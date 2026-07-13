15 Temmuz şehitleri için 2 bin 530 hatim - Son Dakika
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15 Temmuz şehitleri için 2 bin 530 hatim

13.07.2026 12:44
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehitlerinin 10. yılında her şehit için 10 hatim olmak üzere toplam 2 bin 530 hatim tamamladı. Dualar 15 Temmuz'da 253 camide okutulacak Mevlid-i Şerif ile yapılacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz şehitlerinin şehadetlerinin 10'uncu yılı nedeniyle 253 şehidin her biri için 10'ar olmak üzere toplamda 2 bin 530 hatim tamamlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 15 Temmuz şehitlerinin şehadetlerinin 10'uncu yılı nedeniyle hatim programı düzenlendi. Program kapsamında, 15 Temmuz'da şehit olan 253 kişinin her biri için 10'ar hatim okunması planlandı. Mayıs ve haziran ayları ile temmuz ayının ilk 15 gününü kapsayan yaklaşık 2,5 aylık süreçte toplam 2 bin 530 hatim tamamlandı.

253 CAMİDE MEVLİD-İ ŞERİF OKUTULACAK

Okunan hatimlerin duası, 15 Temmuz Çarşamba günü yurt genelinde gerçekleştirilecek programlarda yapılacak. Program kapsamında 81 ilde, İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakaları ayrı ayrı olmak üzere toplam 82 merkezde belirlenen 253 camide Mevlid-i Şerif okutulacak. Programlarda, 2 bin 530 hatmin sevabı, 15 Temmuz'da şehit olan 253 kişinin ruhlarına hediye edilecek.

Mevlid-i Şerif'in ardından şehitler için dualar edilecek ve katılımcılara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ikramlarda bulunulacak. Programların gerçekleştirileceği camilere ilişkin bilgilendirmeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi sanal medya hesapları ile bölge müdürlüklerinin sanal medya hesaplarından paylaşılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat 15 Temmuz şehitleri için 2 bin 530 hatim - Son Dakika

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