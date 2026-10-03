16. Kocaeli Kitap Fuarı açılışında Vali Aktaş çocuklara kitap tavsiye etti - Son Dakika
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16. Kocaeli Kitap Fuarı açılışında Vali Aktaş çocuklara kitap tavsiye etti

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16. Kocaeli Kitap Fuarı açılışında Vali Aktaş çocuklara kitap tavsiye etti
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16. Kocaeli Kitap Fuarı, 'Romanların ve Hatıratların İzinde' temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde açılış programıyla başladı. Vali İlhami Aktaş, çocuklara harçlıklarının yanında kitap verilmesini tavsiye etti; bunun onları sosyal medya ve telefondan uzak tutabileceğini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Romanların ve Hatıratların İzinde" temasıyla düzenlenen 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nın açılış programı gerçekleştirildi.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından tanıtım filmi izlendi.

Burada konuşan Vali İlhami Aktaş, Kocaeli'nin sanayi dostu bir kent olmasının yanı sıra kültür, sanat, spor ve turizm şehri de olduğunu ifade etti.

Dinleyicilere, çocuklara verdikleri harçlıkların yanında kitap da vermeleri tavsiyesinde bulunan Aktaş, "Ellerine tutuşturacağımız bir kitapla en azından sosyal medyadan, telefondan, tabletten uzak durmalarını sağlarız. Belki kendisini daha ileri adımlara götürmesine vesile oluruz. Ben ümit ediyorum bu fuarın en büyük çıktılarından biri bu olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da kitapla beraber olan bir toplum olmanın yarınları daha aydınlık kılacağına işaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise bir şehrin tasavvur edilirken kültür, sanat, sporun da o tasavvura dahil olması gerektiğini belirterek, dilin de bunun içinde olduğunu kaydetti.

Dilin "soyut vatan" olduğunu ifade eden Büyükakın, "Dil yoksa vatan yoktur aslında. Çünkü insanların aynı duyguları paylaşmasının kaçınılmaz aracı dildir. Aynı kelimelerden aynı şeyleri anlayan insanlar ancak birlikte ortak gelecek inşa edebilir. Ortak gelecek, ortak duygular olmadan inşa edilemez. Farklı farklı düşünceler bir araya gelmeden inşa edilmesi mümkün değil. Ancak farklılıkları kabul eden toplulukların oradan büyük bir zenginlik yaratması ve onun daha güzel bir ufka şehri taşıması mümkün." diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de fuarın düşüncenin, bilginin, kültürün ve farklı fikirlerin bir araya geldiği bir kültür şöleni olduğunu vurguladı.

Okumanın insanın kendisini ve dünyayı keşfetmesine imkan sağladığını dile getiren Cantürk, "Zihinleri geliştiren en güçlü kaynaklardan birisi de kitaplardır. Okudukça kelimelerimizin çoğaldığını hissederiz. Kelimelerimiz çoğaldıkça düşünce dünyamızın genişliğini dünyayı ve birbirimizi daha iyi anlamaya başladığımızı görürüz." dedi.

Fuarda onur konuğu olarak ağırlanan Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar, kitap okumanın insan hayatında olumlu yönde tesir ettiğini vurgulayarak, herkese kitap okumayı ve kendi kütüphanelerini oluşturmalarını tavsiye etti.

Büyükşehir Belediyesinin kent halkına bu tavsiyelerini gerçekleştirme imkanı sunduğunu söyleyen Sayar, kendisini onur konuğu olarak ağırladıkları için ilgililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Oda Orkestrası ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Yetkin Dikinciler, "İnsan Hatırlar" isimli anlatı ve müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Yücel Darcan, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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