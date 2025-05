16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali için büyük gün geldi

"Sultans of the Opera" konseri, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında 22 Mayıs Perşembe günü 20:00'de AKM'de sanatseverlerle buluşacak. Avrupa barok operasının göz ardı edilmiş başyapıtları, "Sultans of the Opera" projesiyle yeniden hayat buluyor. Osmanlı sultanlarının tarihsel figürleri etrafında şekillenen bu benzersiz yapım, sanatsal hafızayı tazelerken aynı zamanda kültürel mirası da sahneye taşıyor.

ESERDE YER ALAN KARAKTERLER BAROK ESTETİĞİN DERİN İZLERİNİ TAŞIYOR

17. ve 18. yüzyıllarda Batı dünyasında Osmanlı İmparatorluğu'na ve Doğu kültürlerine duyulan hayranlık, Bajazette, Solimano, Tamerlano, ve Memmet gibi operaların doğmasına ilham verdi. Bu eserlerde Timur, Bayezid gibi güçlü hükümdarların trajedileri, aşkları ve dramatik mücadeleleri sahnelenirken, karakterler hem tarihsel hem de evrensel insani yönleriyle Barok estetiğin derin izlerini taşıyor.

ESER DOĞU İLE BATI ARASINDA SANATSAL BİR KÖPRÜ KURUYOR

"Sultans of the Opera", bu unutulmuş eserleri ilk kez bütünsel bir yapı içinde yeniden sahneye taşıyarak Doğu ile Batı arasında sanatsal bir köprü kuruyor. Orijinal Barok müzik unsurları, modern sahne diliyle harmanlanarak geçmişin büyüsü günümüz izleyicisiyle buluşturuluyor. Proje, yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesinde, kültürel bir keşif olarak öne çıkıyor. "Sultans of the Opera", tarih, müzik ve tiyatroyu buluşturarak seyircilere zamanlar arası bir yolculuk vaat ediyor.