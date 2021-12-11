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17. Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları'nda ödüller sahiplerine verildi - Son Dakika

17. Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları'nda ödüller sahiplerine verildi

11.12.2021 22:03
17. Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları'nda ödüller sahiplerine verildi

17. Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

17. Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

"Kahraman Sağlık Çalışanları" adlı resim sergisinin açılışıyla başlayan tören Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Sergide yarışmanın 'Resim' kategorisinde dereceye giren eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Törende Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Prof. Dr. Uğur Derman'ın yanı sıra yarışmanın jürisinde yer alan Prof. Dr. Fethiye Erbay, İsmail Acar, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Doç. Dr. Mehmet Güneş, Prof. Dr. Alim Kahraman ve Özcan Ünlü da yer aldı.

Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım konuşmasına şair Sezai Karakoç ve Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'yı anarak başladı.

İsmet Yıldırım, Türk milletinin edebiyatın beşiği sayılabilecek bir coğrafyada yaşadığını vurgulayarak, "Milli mirasımızın bize kazandırdığı nice kıymetli eserler var ki, bugün hala yolumuza ışık tutuyor. Doğu ve Batı'nın sentez noktasında yer alan ülkemiz zengin bir yazın kültürüne sahip. Öyle bir medeniyetin mensuplarıyız ki değerli konuklar yüzyıllar boyu derdimizi, tasamızı, hüznümüzü ve sevincimizi güzel söz ile şiirlere dökmüşüz." diye konuştu.

Bu yıl konusu, "Kahraman Sağlık Çalışanları" olarak belirlenen 'Resim' yarışmasında birincilik ödülüne Abdurrahim Güney sahip olurken, Behican Aksu ikincilik, Aslıhan İkikat da üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Kahramanlık şiirleri temalı 'Şiir' yarışmasında, Yunus Kara "İki Devlet Tek Millet" adlı şiiriyle birincilik, Alperen Kızıltaş "Filistinli Büyümeyen Kahraman Hanzala'ya…" adlı eserle ikincilik, Nihat Soykan ise "Oğul" şiiriyle üçüncülük ödülünü aldı.

Konusu serbest olan hikaye yarışmasının birincilik ödülü ise "Batı'nın Kubbesi" adlı eseriyle Oğuzhan Açıkalın'ın oldu.

Gül Sena Gökduman "Leyla'nın Zeytinleri" eseriyle ikincilik, Mehmet Akif Duman da "Bisküvi Kokusu" adlı hikayesiyle üçüncülük ödülünü aldı.

Ödül töreninde, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım tarafından yarışmada görev alan jüri üyelerine de plaket verildi.

İsmet Yıldırım, Uğur Derman, Ümraniye, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 17. Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları'nda ödüller sahiplerine verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17. Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları'nda ödüller sahiplerine verildi - Son Dakika
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