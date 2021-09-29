"2. Altıeylül Kitap Fuarı" 1 Ekim'de başlayacak - Son Dakika

Balıkesir'de Altıeylül Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Altıeylül Kitap Fuarı" 1-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kurtdereli Spor Salonu karşısında bulunan Atatürk Açık Otoparkı'nda 1 Ekim Cuma günü başlayacak fuarla ilgili Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır herhangi bir etkinlik düzenleyemediklerini aktaran Avcı, fuarda askıda kitap uygulaması da yapacaklarını bildirdi.

Belediye Başkanı Avcı, şu bilgileri paylaştı:

"Bilindiği gibi askıda ekmek, askıda çorba meşhurdur. Bu kitap fuarında da arkadaşlarımız askıda kitap uygulaması yapıyorlar. Yaptıkları bu uygulamayla ihtiyacı olan çocuklarımızın alabilmeleri için kitap alan vatandaşlarımız, kitabı belirlenen noktaya bırakacaklar, oradan da ihtiyacı olan çocuklarımız kitapları alabilecekler. Bunun yanında bazı yazarlarımızın kitaplarını okullara dağıttık. Bazı yazarlarımız Altıeylül sınırlarımız içindeki ortaokul ve liseler başta olmak üzere bütün okullarımızdaki öğrencilerimizle buluşturarak her bir ayrı okulumuzda da söyleşiler gerçekleştireceğiz."