2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı - Son Dakika
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2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı

12.06.2022 17:59

2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında yer alan, tarihi M.Ö. 600'lü yıllara dayanan ve 'Kerkenes Harabeleri' olarak bilinen Pteria Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında yer alan, tarihi M.Ö. 600'lü yıllara dayanan ve 'Kerkenes Harabeleri' olarak bilinen Pteria Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

Döneminin en gelişmiş kentlerinden biri olarak kabul edilen, 7 kilometre surla çevrili, 8 metre genişlikte ve 7 metre yüksekliği ile döneminin en geniş ve en gelişmiş sur sistemine sahip olan 'Pteria Antik Kenti'nde 2022 yılı (Kerkenes Harabeleri) kazı çalışmaları başladı. M.Ö. 600'lü yıllarda demir çağında medeniyetlerin yaşadığı tahmin edilen Kerkenes Antik Kentinde yaklaşık 30 yıldır kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, ABD'li Kazı Başkanı Arkeolog Prof. Dr. Scott Branting'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, Kerkenes Harabelerindeki kazı çalışmalarının hız kazanması için tüm imkanları sağlayacaklarını söyledi. Vali Polat, "Yiğitler şehri Yozgat'ımızın tarihi merkezlerinden biri olan Kerkenes Harabelerindeyiz. Kazılarımıza başladık. Uzun yıllar devam eden bir kazı ve devam edecek gibi de gözüküyor. Kazı ekibinden ricamız kazı sürecini genişletelim. Kazının toprağın altındakini çıkarmak için biraz daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Kazı başkanımız bizden yol istedi, yol kolay, yolunu hallederiz. Burası Frigya Medeniyetinin önemli yerleşim yerlerinden birisi. İlk yerleşim yerlerinden birisi. Büyük bir yer. Döneminin en büyük yerleşim yeri. Onun için burasını bizim turizme kazandırmamız lazım. Önümüzdeki hafta Güney Afrika'dan ziyaretçilerimiz gelecek" dedi.

Yozgat'ın sadece doğa güzelliği değil, tarihi güzelliğinin de ön planda olduğunu belirten Vali Polat, "Önümüzdeki günlerde Tavium Antik Kentinde de kazı çalışmalarına başlayacağız. Oradan da beklentimiz var. Özler Antik Kentimiz var, orası ile ilgili MTA'dan raporu bekliyoruz. Biz yer altındakilerini yer üstüne çıkarıp insanımıza ve insanlığa göstermek için elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah ilerleyen yıllarda buralarda turistleri ağırladığımız, onların ekonomik girdi sağladığı, vatandaşlarımızın turizmle birleştiği dönemi hep beraber gözlüyoruz. Yozgat'ın hemşehrilerimize, ülkemizi ve dünyaya tanıtmak olduğu hepimizin görevi" şeklinde konuştu.

Yozgat'ın Şahmuratlı köyünde yaşayan kazı çalışanlarından Sefa Başer ise, "Sezonluk burada kazı çalışması olur, bu çalışma yaklaşık bir buçuk ay sürüyor. Fırsat buldukça burada çalışıp harçlığımızı çıkarıyoruz. 2 bin 600 yıllık bir tarihi var Kerkenes Harabelerinin. Bu tarihin gün yüzüne çıkması için çalışmalarda bulunuyoruz. Arkeologlar ile birlikte kazı yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Avusturalya'dan kazı çalışması için gelen Diana Kazemi de, " Avustralya'dan geliyorum, arkeoloji öğrencisiyim, 2 hafta önce buraya geldik burada bulunan odalarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı
2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı
2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı
2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı - Son Dakika

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