2'nci Luma Kısa Film Festivali'nin son başvuru tarihi güncellendi - Son Dakika
Üye Girişi

2'nci Luma Kısa Film Festivali'nin son başvuru tarihi güncellendi

20.09.2022 10:37
2'nci Luma Kısa Film Festivali'nin son başvuru tarihi güncellendi

Genç yetenekli öğrencilerin senaryo yazmasını ve film çekmesini teşvik etmek amacıyla bu sene ikincisi düzenlenen Luma Kısa Film Festi·vali'nin son başvuru tarihi 25 Eylül Pazar olarak güncellendi.

Genç yetenekli öğrencilerin senaryo yazmasını ve film çekmesini teşvik etmek amacıyla bu sene ikincisi düzenlenen Luma Kısa Film Festi·vali'nin son başvuru tarihi 25 Eylül Pazar olarak güncellendi.

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım'ın, hayal ettiği film projelerini gerçekleştirmek isteyen yetenekli gençleri desteklemek amacıyla düzenlediği Luma Kısa Film Festivali'nin ikincisi, 24-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yalnızca öğrencilerin katılabileceği yarışmada öğrenciler "Kısa Film Yarışması", "Kısa Film Senaryo Yarışması" ve "Uzun Metraj Film Senaryo Yarışması" olmak üzere üç farklı kategoride yarışacak.  "Kısa Film Yarışması" ve "Kısa Film Senaryo Yarışması" başvuruları 25 Eylül Pazar gününe kadar festivalin web sitesi lumakisafilm.yeditepe.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Festival boyunca kısa film gösterimlerinin yanı sıra herkesin katılabileceği söyleşiler ve atölye çalışmaları da yapılacak.

KISA VE UZUN METRAJ SENARYO YARIŞMASI

Luma Kısa Film Festivali, üretim aşamasındaki projeleri destekleyerek genç yetenekli öğrencilerin senaryo yazmasını ve film çekmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Kısa Film Senaryo Yarışması'nda yönetmen, senarist, oyuncu Ercan Kesal, oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yapımcı Suzan Güverte öğrencilerin kısa film senaryoları ve proje dosyaları değerlendirecek. Finale kalan proje sahiplerinin ana jüriye yapacakları sunum sonrasında seçilen üç kısa film projesine ayrı ayrı 20.000 TL Kısa Film Yapım Desteği Ödülü verilecek.

Uzun metraj senaryo yarışması kapsamında ise senarist Ali Aydın, senarist Gökhan Horzum ve senarist Hakan Bonomo'dan oluşan jüri projeleri değerlendirecek ve bir projeye "En İyi Senaryo Ödülü" olarak 20.000 TL destek verilecek.

KISA FİLM YARIŞMASI

Yeditepe Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü öğretim üyeleri ile Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü Yönetim Kurulu'nun ön jüriyi oluşturduğu festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında da senarist/yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, oyuncu Ekin Koç ve yönetmen Michael Önder'den oluşan ana jüri üyeleri yılın en iyi 10 öğrenci filmini belirleyecek. Seçki içerisinden ana jürinin belirleyeceği bir filme "En İyi Kısa Film Ödülü" olarak 15.000 TL verilecek. Ayrıca 10 filmlik kısa film seçkisi festival kapsamında gösterilecek ve Yeditepe öğrencilerinin oylarıyla bir kısa filme de "İzleyici Ödülü" olarak 10.000 TL verilecek.


YORUMLAR
500
Bakan Özer: 614 bin 390 öğretmenimizin yüzde 98,64'ü eğitimini tamamladı Bakan Özer: 614 bin 390 öğretmenimizin yüzde 98,64'ü eğitimini tamamladı Bangladeş'te İklim Değişikliği Nedeniyle Nehir Kıyısı Erozyonu Şiddetlendi Bangladeş'te İklim Değişikliği Nedeniyle Nehir Kıyısı Erozyonu Şiddetlendi Çin, Ortam Tespit Çalışmaları İçin Uzaya Yeni Uydu Fırlattı Çin, Ortam Tespit Çalışmaları İçin Uzaya Yeni Uydu Fırlattı
Kaynak: DHA

Film Festivali, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 2'nci Luma Kısa Film Festivali'nin son başvuru tarihi güncellendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:02 Akıl sağlığı sorunları yaşadığını duyuran ünlü oyuncu Ezra Miller, şimdi de kendisini "Mesih" ilan etti
10:56 Özer Hurmacı, eşini dövmekten para cezasına çarptırıldı! Eşi Mihriban hakkındaki iddialardan beraat etti
10:58 Altın güne yükselişle başladı! Gramı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:16:21. #1.12#
SON DAKİKA: 2'nci Luma Kısa Film Festivali'nin son başvuru tarihi güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement