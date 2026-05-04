2. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu\'nda kazananlar belli oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin köklü mirası Mesir Macunu Festivali'ni ölümsüzleştirmek amacıyla düzenlenen 2. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu sonuçlandı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı yarışmada, 138 katılımcının sunduğu 772 eser, seçici kurul tarafından titizlikle değerlendirildi.

2. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu'nda 'Dijital Renkli' ve 'Siyah-Beyaz' kategorilerindeki eserler, seçici kurul tarafından titizlikle incelendi. Yarışmanın seçici kurulunda; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ünlü fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Mehmet Turgut, akademisyen Prof. Dr. Mehmet Kostumoğlu, CBÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, fotoğraf sanatçıları Metin Aras ve Nazmi Çaykara, foto muhabiri Mustafa Seven ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Eren Ekinci yer aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

'Dijital Renkli' ve 'Siyah-Beyaz' kategorilerinde yapılan değerlendirme sonucunda; "Bulutlara Uzanan Eller" eseriyle Nesibe Akkuş TFSF Altın Madalya ödülünü alırken, İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri Aykut Yeniçağ ise "Mesir Durumu: Sağanak Yağışlı" eseriyle TFSF Gümüş Madalya ödülünü kazandı. "Mesirsacim17" eseriyle Gürsel Egemen Ergin ise TFSF Bronz Madalyanın sahibi oldu.

Yarışmada Süleyman Savaş, Mürşide Çilengir ve Erol Atsızatar mansiyon ödülüne layık görülürken; merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Temiz adına verilen özel ödüller Emirhan Tetik, Hacı Emre Polat ve Gürsel Egemen Ergin'e gitti. Ayrıca 30 eser sergilenmeye değer bulundu.

"Manisa'nın hafızasına değerli bir katkı"

Sonuçları değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, festival coşkusunu sanatla buluşturmanın önemine değinerek, "Asırlık geleneğimizi fotoğrafın güçlü diliyle geleceğe taşımak bizim için çok kıymetli. Manisa'nın hafızasına değerli bir katkı oldu. Yüzyıllardır süregelen bu coşkuyu, şehrimizin tarihini ve insan hikayelerini objektiflerine sığdıran, yarışmamıza 772 değerli eseriyle katılan tüm fotoğraf sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu anlamlı organizasyonda; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay ve eski Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanımız Güney Temiz anısına verdiğimiz özel ödüllerle onların hatıralarını da sanatın ışığında bir kez daha yad ettik. Mekanları cennet olsun. Manisa'mızı sanatla kültürle ve vefayla büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Jüri üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, festival kapsamında düzenlenen yarışmada sergiledikleri çalışmalarından dolayı jüri üyelerini kutlayarak kendilerine teşekkür plaketi takdim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını da ileten Temiz, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olacaklarını vurguladı. - MANİSA