2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı

Merkezefendi Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali kortej yürüyüşü ve birbirinden güzel ve eğlenceli oyunlar ile başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "30 Nisan'a kadar devam edecek 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivalimiz kortej ve açılış oyunumuz ile başladı. Tüm hemşerilerimizi oyunlarımıza bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanında çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi'de 23 Nisan coşkusu tiyatro sahnelerinde yaşanmaya başladı. Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali kapsamında birbirinden renkli oyunlar sahneleniyor, çocuklar ve gençler bayram sevincini sanatla buluşturuyor. 30 Nisan'a kadar devam edecek festival, yerli ve yabancı tiyatro ekiplerinin performanslarıyla kente adeta kültür ve sanat şöleni yaşatıyor. Festival kapsamında 5 yabancı ve 9 yerli tiyatro ekibi, Merkezefendi'nin ve Denizli'nin çeşitli mekanlarında birbirinden farklı oyunlar sergileyecek. Çocuklar ve gençler, tiyatro sanatıyla buluşma fırsatı bulurken, farklı ülkelerin kültürleri de ilçeyle tanışıyor. Kortej yürüyüşü ile başlayan 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'ne Başkan Doğan da katılarak kortej yürüyüşü sonunda Çınar Meydanı'nda İtalya'dan gelen Luigi Ciotta'nın oynadığı 'Everything in a case' isimli oyununu hep birlikte izlediler.

İspanya'dan gelen El Cruce ekibi 'Punto y coma' ekibi, Özbekistan'dan gelen Kashkadarya R.S.Puppet Theater ekibi 'Merhaba Gölgem' ekibi, Uludağ Üniversitesi GSF ekibi ise 'Hamlet' oyununu, İtalya'dan gelen Silence Teatro isimli ekip 'White Signs' oyununu ve İtalya'dan gelen Luigi Ciotta isimli tiyatro ekibi 'Everyting in a case' oyununu ilçenin bir çok noktasında sahnelediler. Sanatçılar oyunları izleyen vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

"Merkezefendi'de sanat dolu festival heyecanı"

23 Nisan'ın Merkezefendi'de sanatla iç içe kutlanacağını vurgulayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "30 Nisan'a kadar gerçekleştireceğimiz 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nde ülkemizin farklı şehirlerinden ve İtalya, İspanya, Ukrayna, Özbekistan ile Bulgaristan'dan gelen tiyatro topluluklarını ağırlayacağız. Festival boyunca kentin farklı noktalarında sahnelenecek oyunlarla bayram sevincini sanatla harmanlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel atmosferi paylaşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ