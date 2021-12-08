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20 yıldır gönüllü olarak camilerin ahşap işini yapıyor - Son Dakika

20 yıldır gönüllü olarak camilerin ahşap işini yapıyor

08.12.2021 17:09

20 yıldır gönüllü olarak camilerin ahşap işini yapıyor Giresun'un Piraziz ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Selami Öztürk, 20 yılı aşkın zamandır camilere, türbelere gönüllü olarak rahle, mihrap, kürsü ve minber yapıyor Giresun'un Piraziz ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Selami Öztürk, 20 yılı...

20 yıldır gönüllü olarak camilerin ahşap işini yapıyor

Giresun'un Piraziz ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Selami Öztürk, 20 yılı aşkın zamandır camilere, türbelere gönüllü olarak rahle, mihrap, kürsü ve minber yapıyor

GİRESUN - Giresun'un Piraziz ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Selami Öztürk, 20 yılı aşkın zamandır camilere, türbelere gönüllü olarak rahle, mihrap, kürsü ve minber yapıyor.

Almanya'dan emekli olup memlekete kesin dönüş yaptıktan sonra babasından kalma atölyesini yeniden faaliyete geçiren Selami Öztürk, bugüne kadar ilçede bulunan bütün camilerin ahşap işlerini gönüllü olarak yaptığını söyledi.

Almayanda yıllarca çalıştıktan sonra kendini memleketinde hayır işlerine adadığını anlatan Öztürk, "Amacım becerimin olduğu ahşap işçiliğini birilerine öğretebilmenin yanı sıra baba mesleğini de sürdürmektir. Aslında bu atölyeyi ağabeyim yapıyordu. Ancak ağabeyim de atölyeyi kapatıp bu mesleği bıraktı. Ben de Almanya'dan kesin dönüş yaptıktan sonra ben hobi olarak devraldım. Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir de sürdürüyorum. Bu süre içerisinde yaptığım en iyi şey camilere mihrap, rahle, kürsü ve minber yapıyorum. Bütün bunları ücretsiz hayır için yapıyorum. Bazen malzemesi çok para tutan işlerde sadece malzeme ücreti karşılanıyor o kadar. Sıhhatim yerinde, olduğu sürece camilerimizin, türbelerimizin ahşap işlerini yapmaya çalışacağım. Şuana kadar ilçemizin köy ve mahallelerinde neredeyse bütün camilerine gönüllü olarak bir şeyler yapmaya çalıştım ve devam edeceğim. Hatta sadece ilçemize, ilimize değil Türkiye'nin birçok ilindeki camilere rahle yapıp ücretsiz gönderdim" dedi.

Günümüzde çırak bulamamaktan da yakınan ahşap ustası Öztürk, "Benim amacım bir tarafta hayır işlemek ama diğer taraftan da ardımda bir çırak yetiştirmektir. Ben de olmasam bu atölyenin kapısına kilit vurulacaktır. İstiyorum ki bir çırak yetişsin ve her geçen gün önemi giderek artan ahşap zanaatını birileri öğrensin. Ancak maalesef yetiştireceğimiz çırak yok. Hatta ilçe kaymakamlığı yanımda yetiştireceğim bir çırağın hem maaşını hem de sigortasını ödeyecekti. Buna rağmen işi öğrenecek çırak bulamadık" diye konuştu.

20 yıldır gönüllü olarak camilerin ahşap işini yapıyor
20 yıldır gönüllü olarak camilerin ahşap işini yapıyor
20 yıldır gönüllü olarak camilerin ahşap işini yapıyor
20 yıldır gönüllü olarak camilerin ahşap işini yapıyor

Selami Öztürk, Almanya, Giresun, Piraziz, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 20 yıldır gönüllü olarak camilerin ahşap işini yapıyor - Son Dakika


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