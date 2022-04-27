20 yıldır İslam coğrafyasıyla ilgili çekim yapıp arşivleyen Durgut, Peygamber mektuplarını kitap haline getirecek - Son Dakika

20 yıldır İslam coğrafyasıyla ilgili çekim yapıp arşivleyen Durgut, Peygamber mektuplarını kitap haline getirecek

- Yarım asırlık fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut İslam'a davet mektuplarını fotoğrafladı

İSTANBUL Çektiği Kabe fotoğraflarıyla bilinen Orhan Durgut, Mektup projesi kapsamında peygamber mektuplarını fotoğrafladı. Durgut fotoğraflarını çektiği Hz. Muhammed'in (sav) İslamiyet'i yaymak maksadıyla dönemin devlet ve imparatorluklarına gönderdiği davet mektuplarını kitap haline getirecek.

50 yılı aşkın zamandır en iyi kareyi yakalamaya çalışan fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut, 'Mektup' projesiyle nesiller boyu aktarılabilecek bir kaynak ortaya çıkarıyor. Hz. Muhammed'in (sav) İslamiyet'e davet amacıyla dönemin devlet liderlerine gönderdiği mektuplar Orhan Durgut'un kadrajına yansıdı. İslam coğrafyasında yaklaşık 77 şehrin fotoğraflarını çeken Durgut, projeyle ilgili yapılan çalışmaları ve mektupların süreçleriyle ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf sanatçısı Durgut'un mektup yolculuğu 2005 yılındaki Kabe ziyaretiyle başladı. Durgut, günümüzde Türkiye, Mısır, Bahreyn ve Umman'daki müzelerde mevcut mektupları araştırıp, fotoğraflayıp kitap haline getiriyor. Mektupların muhataplarının sergilediği davranışlar, mektupları ulaştıran elçilerin yolculuklarında yaşadıkları olgular kitapta yer alacak. Hazırlanma aşamasında olan kitapta mektupların bazı muhataplarının İslamiyet'i kabul ettikleri bazılarının ise nezaket dışı davranarak karşılık verdikleri anlatılıyor.

"Mektupların birer yol hikayesi var"

Durgut, "Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) birçok devlete İslam'a davet için gönderdiği mektuplar var. Günümüze ulaşan sadece 9 mektup müzeler ve saraylarda sergileniyor. Bu mektupların birer yol hikayesi var" dedi.

"Sasani İmparatoru mektubu getiren elçiyi kovup mektubu buruşturup atıyor"

Roma İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu, Umman, Yemen ve Bahreyn gibi devletlere gönderilen mektupların da bulunduğunu ifade eden Durgut, "Arap yarımadasında bulunan aşiretlere gönderilen mektuplar da var. Bazı devletler gönderilen İslam'a davet mektuplarını kabul etmiyorlar. Bizans İmparatoru mektubu alıyor ama kabul etmiyor. Sasani İmparatoru mektubu getiren elçiyi kovalayıp mektubu buruşturup atıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu proje ile gençlerin İslam'ı daha çok tanımalarını hedefliyoruz"

Durgut, bu mektupların kopyasını yaptıklarını ve mektuplarla ilgili mekanların fotoğraflarını çektiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Mektupların yol hikayelerini fotoğraflıyoruz. Yaklaşık bir yıldır bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmayı tek başımıza yapıyoruz. Bu yüzden biraz uzun sürüyor. 9 adet mektubumuzun görüntüsü var ancak hepsinin kopyasını daha oluşturamadık. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmamızın bir sene daha devam etmesini bekliyoruz. Bu proje ile gençlerin İslam'ı daha çok tanımalarını hedefliyoruz".