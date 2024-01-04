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200 kamyon kar taşındı: Şehadete yürüyen askerlerin kardan heykelleri tamamlanıyor - Son Dakika
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200 kamyon kar taşındı: Şehadete yürüyen askerlerin kardan heykelleri tamamlanıyor

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı tamamlanıyor. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bulunan oteller bölgesine yapımına başlanan heykeller için 200 kamyon kar taşındı. Heykeller, Sarıkamış Şehitleri Anma Programı 109. yıl etkinlikleri çerçevesinde hafta sonu açılışı yapılacak ve bakanlar tarafından açılışı gerçekleştirilecek.

04.01.2024 - 12:40,  Güncelleme: 13:00
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200 kamyon kar taşındı: Şehadete yürüyen askerlerin kardan heykelleri tamamlanıyor

KARS - Yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin son rötuşları yapılıyor.

Sarıkamış Şehirleri etkinleri çerçevesinde Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine yapımına başlanan kardan şehit heykelleri için 15 kilometre uzaklıktaki Handere mevkisinden kar taşındı.

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi'nin katkılarıyla Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda yapılan kardan şehit heykelleri bir grup öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından edata soğuk havaya aldırış edilmeden nakış nakış işlendi.

Heykellerinin yapımında görev alan Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, Sarıkamış Şehitleri Anma Programı 109. yıl etkinlikleri çerçevesinde kardan şehit heykellerinin son rötuşlarını yaptıklarını belirtti.

Zengin, "Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri çerçevesinde yapmış olduğumuz kardan heykel çalışmalarımızın 1'inci etapta yapmış olduğumuz Kızılçubuk mevkiindeki heykelden sonra 2'inci etap oteller bölgesinde çalışmaya başladığımız kardan son rötuşlarını yapıyoruz. Heykellerimiz bitmek üzere, hafta sonu itibariyle açılışı yapılacak" dedi.

Öte yandan, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yapılan kardan şehit heykellerinin açılışı, 6 Ocak 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Heykellerin açılışını programa katılacak olan bakanlar yapacak.

200 kamyon kar taşındı: Şehadete yürüyen askerlerin kardan heykelleri tamamlanıyor
Kaynak: İHA
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Kayak Merkezi, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 200 kamyon kar taşındı: Şehadete yürüyen askerlerin kardan heykelleri tamamlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 200 kamyon kar taşındı: Şehadete yürüyen askerlerin kardan heykelleri tamamlanıyor - Son Dakika
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