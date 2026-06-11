2025 Kütüphane İstatistikleri Açıkladı - Son Dakika
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2025 Kütüphane İstatistikleri Açıkladı

11.06.2026 10:27
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2025'te Türkiye'de yayımlanan kitap sayısı 80.921'e yükseldi, toplam kitap sayısı 118 milyon.

2025 yılında kitap sayısı 117 milyon 981 bin 58 oldu. Yayımlanan kitap sayısı 80 bin 921 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kütüphane İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, kitap sayısı 117 milyon 981 bin 58 oldu. Bir önceki yıla göre kitap sayıları incelendiğinde; kitap sayısı Milli Kütüphane yüzde 8,7 artarak 1 milyon 989 bin 018, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yüzde 3,8 artarak 2 milyon 713 bin 782, üniversite kütüphanelerinde yüzde 5,2 artarak 22 milyon 899 bin 378, halk kütüphanelerinde yüzde 3,8 artarak 26 milyon 041 bin 029, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 1,4 azalarak 64 milyon 337 bin 851 oldu.

Üniversite kütüphanelerinde elektronik kitap sayısı yüzde 17,1 arttı

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre 2025 yılında 392'si devlet ve 165'i vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 557 üniversite kütüphanesinin mevcut olduğu görüldü. Üniversite kütüphanelerinin elektronik kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 168 milyon 603 bin 933 oldu. Üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 8,1 artarak 3 milyon 603 bin 937 oldu.

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 6,4 arttı

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artarak 7 milyon 160 bin 225 olurken kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı yüzde 1,2 artarak 39 milyon 194 bin 669 oldu. Halk kütüphanelerinin kitap dışı materyal sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artarak 145 bin 062 oldu.

Yayımlanan kitap sayısı 80 bin 921 oldu

2025 yılında yayımlanan kitap sayısı önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 80 bin 921 oldu. Yayımlanan materyallerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak 100 bin 545 olurken yayınlar konularına göre incelendiğinde yüzde 22,3'ünün akademik, yüzde 21,1'inin eğitim, yüzde 19,4'ünün ise yetişkin kurgu edebiyat olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 2025 Kütüphane İstatistikleri Açıkladı - Son Dakika

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