Kasap Halil Usta\'nın sahipleri Bakışgan kardeşlere dünya ahilik ödülü

12.04.2026 13:35  Güncelleme: 13:36
Ankara'da düzenlenen 2025 Yılı Dünya Ahileri Ödül Töreni'nde, Kasap Halil Usta'nın sahipleri Abdullah ve Yunus Bakışgan kardeşler ödül aldı. Törende birçok sanatçı ve esnaf bir araya gelerek ahilik geleneğinin önemine vurgu yaptı.

Ankara'da düzenlenen 2025 Yılı Dünya Ahileri Ödül Töreni'nde geleneksel meslek temsilcileri, sanatçılar ve kurum yöneticileri bir araya geldi. Ödül töreni'ne Gaziantep'ten Kasap Halil ustanın sahipleri Abdullah ve Yunus Bakışgan kardeşler damga vurdu.

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Anadolu'nun Ahisiyiz, Türkiye'nin Ailesiyiz" projesi kapsamında 2025 Yılı Dünya Ahileri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Musiki Muallim Mektebi salonunda düzenlenen programa çok sayıda siyasetçi, bürokrat, sivil toplum temsilcisi ve davetli katıldı.

Bakışgan kardeşlere ödül

Dünya esnaf ve sanatkarlar derneği Ankara'da düzenlediği ödül törenine Gaziantep, Türkiye ve Dünya'nın en büyük kebapçıları arasında olan Kasap Halil Usta'nın sahipleri Abdullah ve Yunus Bakışgan kardeşler damga vurdu. Kasap Halil Usta adına Abdullah Bakışgan'a ödülünü Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin alkışlar arasında verdi.

Esnaflık övgüsü, Bakışgan kardeşlere

Aynı zamanda Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği ve Ahi Enstitüsü Başkanı Fehmi Çalmuk Gaziantep'in meşhur kebapçısı Kasap Halil Usta'nın sahiplerine ahilik ödülü almasından mutluk duyduğunu belirterek, "Biz böyle esnaflara sahip çıkmazsak ahilik geleneği sona erer diyerek Abdullah ve Yunus Bakışgan kardeşlerin başarısını ve esnaflık tutumunu gerçekten takdir ediyorum" dedi.

Ustalara ve markalara ödül

Törende Edirne'den süpürge ustası Hamdi Gaspar, Gaziantep'ten sedef ustası Muzaffer Demir ve Türkye'nin en meşhur kebapçıları arasında yer alan aynı zamanda Gastonomide Unesco ödüllü olan Kasap Halil Usta adına Abdullah ve Yunus Bakışgan kardeşlere, Malatya'dan damascus ustası Yusuf Bayyiğit'e ödülleri takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ankara, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
