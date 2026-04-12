Kasap Halil Usta\'nın sahipleri Bakışgan kardeşlere dünya ahilik ödülü

Ankara'da düzenlenen 2025 Yılı Dünya Ahileri Ödül Töreni'nde geleneksel meslek temsilcileri, sanatçılar ve kurum yöneticileri bir araya geldi. Ödül töreni'ne Gaziantep'ten Kasap Halil ustanın sahipleri Abdullah ve Yunus Bakışgan kardeşler damga vurdu.

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Anadolu'nun Ahisiyiz, Türkiye'nin Ailesiyiz" projesi kapsamında 2025 Yılı Dünya Ahileri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Musiki Muallim Mektebi salonunda düzenlenen programa çok sayıda siyasetçi, bürokrat, sivil toplum temsilcisi ve davetli katıldı.

Bakışgan kardeşlere ödül

Dünya esnaf ve sanatkarlar derneği Ankara'da düzenlediği ödül törenine Gaziantep, Türkiye ve Dünya'nın en büyük kebapçıları arasında olan Kasap Halil Usta'nın sahipleri Abdullah ve Yunus Bakışgan kardeşler damga vurdu. Kasap Halil Usta adına Abdullah Bakışgan'a ödülünü Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin alkışlar arasında verdi.

Esnaflık övgüsü, Bakışgan kardeşlere

Aynı zamanda Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği ve Ahi Enstitüsü Başkanı Fehmi Çalmuk Gaziantep'in meşhur kebapçısı Kasap Halil Usta'nın sahiplerine ahilik ödülü almasından mutluk duyduğunu belirterek, "Biz böyle esnaflara sahip çıkmazsak ahilik geleneği sona erer diyerek Abdullah ve Yunus Bakışgan kardeşlerin başarısını ve esnaflık tutumunu gerçekten takdir ediyorum" dedi.

Ustalara ve markalara ödül

Törende Edirne'den süpürge ustası Hamdi Gaspar, Gaziantep'ten sedef ustası Muzaffer Demir ve Türkye'nin en meşhur kebapçıları arasında yer alan aynı zamanda Gastonomide Unesco ödüllü olan Kasap Halil Usta adına Abdullah ve Yunus Bakışgan kardeşlere, Malatya'dan damascus ustası Yusuf Bayyiğit'e ödülleri takdim edildi. - GAZİANTEP