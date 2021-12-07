'21'inci Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nde 5 filmden Türkiye prömiyeri - Son Dakika

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nin bu yıl 21'incisini düzenlediği 'Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nde, 'Parallel Mothers' dahil 5 filmin Türkiye prömiyeri yapıldı. Festival filmleri, 3 günde 3 binin üzerinde izleyiciyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen 'Eskişehir Uluslararası Film Festivali' devam ediyor. 2 yıllık pandemi arasından sonra 3 Aralık'ta başlatılan festivalde; 'Parallel Mothers', 'Flee', 'StopZemlia', 'Clara Sola' ve 'The Special' filmlerinin Türkiye gösterimleri, ilk kez yapıldı.

Festivalin ilk 3 gününde 'Bilmemek' (2019), 'Drive My Car' (2021), 'Yeni Düzen' (2020), 'İki Şafak Arasında' (2021), 'Beni Sevenler Listesi' (2021), 'Gölgeler İçinde' (2020), 'Yaramaz Çocuklar' (2021), 'Kahraman' (2021), 'Murina' (2021), 'Bir Nefes Daha' (2020), 'Yangın Gecesi' (2021) ve 'Kürtaj' (2021), 'Neden mi Zıplıyorum?' (2020), ' Güneşli Maad' (2021), 'Cemil Şov' (2020), ' Gülün Adı ' (1986), 'Clara Sola' (2021) ve 'Okul Tıraşı' (2021) filmleri 3 binin üzerinde izleyiciyle buluştu. 'Beni Sevenler Listesi', 'Yaramaz Çocuklar' ve 'Cemil Şov' filmlerinin ekipleri de sinemaseverlerle söyleşi yaptı.

Öte yandan 'Sinema Anadolu'da 20 ülkeden 32 uzun metraj ve 15 ayrı ülkeden 20 kısa metraj filmlerin gösterildiği festival; bu yıl farkındalık oluşturmak amacıyla 'Dünya Engelliler Günü'nde başlatıldı.