21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "Duo Blanc-Noir" sahne aldı - Son Dakika

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Piyano Festivali'nde, ünlü piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisinden oluşan "Duo Blanc-Noir", sanatseverlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin ikinci gününde sahne alan "Duo Blanc-Noir" farklı kültürleri birleştirdikleri repertuarlarıyla dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.

Kendilerini kontrastın uyumu olarak tanımlayan ikili, konserlerinde Türk bestecilere yer vermenin vazgeçilmezleri olduğunu ifade etti.

İkili, yurt dışındaki konserlerinde de Türkçe eserler çaldıklarını, o zaman kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti.

Sanatçıların dört el aranjmanını yaptıkları, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdikleri sırada salondan alkış sesleri yükseldi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Şekeranber ve Çetiner'e konser sonunda, festivalin idari direktörlüğünü yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer teşekkür

plaketi ve çiçek verdi.

Festivalde enerjik sahne şovları ve sunum tarzlarıyla "Queenz of Piano" 15 Aralık'ta, Artun Hoinic şefliğinde ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Özgür Ünaldı 17 Aralık'ta sahne alacak.

Flamenko'nun ünlü ismi Laura de Los Angeles 18 Aralık'ta ve genç piyanist Can Çakmur ise 22 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 24 Aralık'ta Anjelika Akbar konseriyle sona erecek.