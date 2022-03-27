23. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika
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23. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

27.03.2022 23:35

23. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı Adana Tiyatro Festivali'nde ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Zihni Göktay'a "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi Adana'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Sabancı Vakfı işbirliğinde düzenlenen 23.

23. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

Adana Tiyatro Festivali'nde ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Zihni Göktay'a "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi

ADANA - Adana'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Sabancı Vakfı işbirliğinde düzenlenen 23. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı. Festivalin açılışında "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü" oyuncu Zihni Göktay'a takdim edildi.

Bu sene 23'üncüsü gerçekleştirilen Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde başladı.

Törende ilk olarak söz alan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Sabancı Vakfı'na festivali yaşattıkları için teşekkür etti. Ardından konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, sanatseverlerin 27 Mart Tiyatro Günü'nü kutladı. Geleneksel hale dönüştürülen festivalin bu yıl 23'üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Sabancı, "Burada sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. 23 yılda çok emek verildi. Esas olarak Adanalıların sanat ve tiyatro sevgisi festivali bu günlere getirdi. Sizler buna sahip çıktığınız, bizlerin de gücü yettiği sürece bu festivali devam ettirmek boynumuzun borcudur" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise 23 yıldır yerli ve yabancı tiyatro gruplarını sanatseverlerle buluşturan festivalin çok önemli olduğunu vurguladı. Her geçen yıl zenginleşen içeriklerle festivalin devam ettiğini kaydeden Yavuz, bu geleneğin kültürlerarası etkileşime katkı vermeye devam ettiğini söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban ise Adana için bugünün çok anlamlı olduğunu söyledi. Adana'nın festivaller şehri olduğunu hatırlatan Elban, "Geçen yıl pandemi şartları dolayısıyla açık havada yapmıştık. Bu tür organizasyonların devamlılığı çok önemlidir. Hem seyircimiz hem sanatçılarımız büyük bir özlemle festivali bekliyorlardı. Bu yıl tiyatro salonunda tekrardan başlıyoruz. Bu işin bu kadar yıldır devam etmesi arkasındaki emeği gösterir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü" oyuncu Zihni Göktay'a takdim edildi. Ödül töreninden sonra İspanya Orthemis Orkestrası'nın "Concerto a Tempo d'Umore" adlı oyunuyla festival başladı.

Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bu yıl yurt dışından 3, Türkiye'den ise 19 tiyatronun katılımı ile toplam 22 farklı oyuna 30 Nisan'a kadar ev sahipliği yapacak. Festivalin açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra kent protokolü katıldı.

23. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı
23. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı
23. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

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Sakıp Sabancı, Zihni Göktay, Tiyatro, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 23. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika


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