25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

29.05.2024 21:10
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festivalin Safranbolu için çok önemli olduğunu belirtti.

Daha sonra "Safranbolu Temalı Ulusal Belgesel Film Yapım Destek Yarışması'nda 2023 En İyi Proje Ödülü" alan "Safranbolu'nun Altın Çiçeği Safran" filmi gösterildi.

Buradaki etkinlik, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Çoksesli Korosu'nun şef Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çanakçı yönetiminde verdiği konserle sona erdi.

Kültür merkezinin bahçesinde ise Belediye Başkanı Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve diğer protokol üyeleri tarafından festival meşalesi yakıldı.

Ardından buradan başlayan ve Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Burada DJ canlı persformans gösterisi sunuldu.

Etkinlik kapsamında ayrıca "Festivalin Çeyrek Asırlık Süreci" söyleşisi ve finalist belgesel filmlerin gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA

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