26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Başladı

Trabzon'da bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında üç oyun sahnelendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci gününde, Bursa Devlet Tiyatrosunca Fransız yazar Moliere'nin kaleme aldığı, Orhan Veli Kanık'ın Türkçeye çevirdiği "Scapin ve Yeni Dolapları" adlı oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Yönetmenliğini Vlad Trifaş'ın yaptığı oyunda, gençlerin aşkına karışan otoriter ailelere karşı kurnazlıkla verilen mücadele konu ediliyor.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca "Büyülü Ağaç" adlı kukla gösterisi Yomra Fen Lisesi Konferans Salonu'nda, Konya Devlet Tiyatrosunun "Boğaç Han" adlı çocuk oyunu ise Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde çocukların beğenisine sunuldu.

Festival etkinlikleri kapsamında, Ortahisar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde ise "Osmanlı Dönemi Tiyatro Oyun Kostümleri" adlı sergi ziyarete açıldı.

Sergi, 8 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Tiyatro oyunlarının yanı sıra atölyeler, sergiler ve söyleşi programlarının yer alacağı festival, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.