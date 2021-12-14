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28 bin yıllık mamut parçaları Tekirdağ'da - Son Dakika

28 bin yıllık mamut parçaları Tekirdağ'da

14.12.2021 14:18

28 bin yıllık mamut parçaları Tekirdağ'da Sergiye 28 bin yıllık mamut parçaları damga vurdu ilk kez görenler uzun uzun inceledi Tekirdağ'da taş ve maden örneklerinin ziyarete açıldığı sergiye 28 bin yıllık mamut kalıntıları damga vurdu.

28 bin yıllık mamut parçaları Tekirdağ'da

Sergiye 28 bin yıllık mamut parçaları damga vurdu

ilk kez görenler uzun uzun inceledi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da taş ve maden örneklerinin ziyarete açıldığı sergiye 28 bin yıllık mamut kalıntıları damga vurdu. İlk kez mamut fosili gören katılımcılar uzun süre serginin başından ayrılamadı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenen 'Alemin mazisinden, Ademin Mazisine-geçmişin izinde' adlı serginin açılışı yapıldı. Sergide fosiller, minareler, sestaşları, kayaçlar, madenler ve mermerler grupların ait örnekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiye daha önce Edirne'de bulunan ve fillerin atası olarak bilinden yaklaşık 28 bin yıllık mamutlara ait kalıntılarda getirildi. Mamut iskeletine ait canlandırılan resimlerde burada sergilenirken, katılımcılar ve öğrenciler mamut kalıntılarına ait fosilleri büyük bir merakla inceledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Özşahin, elde edilen bulgular neticesinde fillerin atası olarak bilinen mamutların bu bölgede yaşadığı ve yine bu bölge üzerinde göç haline olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Bu bölgeyi göç yolu olarak kullanmışlar

Doç. Dr. Emre Özşahin, sergi hakkında yaptığı açıklamada, "Sergimizin en gözde parçaları Mamut parçaları. Mamut fosilleri ne ait örneklerimiz bunlar Edirne Müze Müdürlüğü ile yaptığımız protokol neticesinde aldığımız ve sergimize kazandırdığımız parçalar. Burada canlandırılmış Mamut resmini görüyorsunuz. Mamut iskeleti ne ait kemikler, yaklaşık 23 ile 28 bin yıllık bir süreç zarfında bu hayvanın burada yaşadığı tespit edilmiş. Elde edilen jeomorfolojik kanıtlar bunu gösteriyor. Yine aynı hayvanın bulunduğu sahada omurgalılara ait yırtıcıları ait parçalar elde ettik. Meriç Nehri'nde şu anda olmayan ama önceki dönemlerde olan fosil kanıtlarından elde ettiğimiz bilgiler de alabalığı ait fosil örnekleri de ihtiva ediyormuş. Sahada bulgular elde ettik bu bulgular bölgenin coğrafi geçmişinin aydınlatılması bakımından önem arz ediyor. Çünkü fillerin atası dediğimiz mamutların bu bölgede yaşadığı ve bu güzergahı kullanarak Avrupa'ya veya daha Güneye indiği yönünde, insanlarda olduğu gibi burasının hayvanlar içinde göç yolları üzerinde bulunduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bulgular bize bunu veriyor. Ben serginin doğal kaynaklarımızın korunması ve kullanılması adına önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İlk kez burada sergileniyor

Doç. Dr. Özşahin açıklamasının devamında, "Mamut fosilleri ilk kez burada sergileniyor. Bu fosiller daha önce Edirne Müzesi'nde çok kısmi de olsa sergilenmiş ama oradaki müze arkeoloji müzesi olduğundan dolayı bunların sergilenmesine uygun değil. Alan farklı olduğundan dolayı çok anlaşılamamış. Biz coğrafyacılar olarak bu işle ilgilendiğimizden dolayı bunları aldık, kendi arasında tasnif ettik kemikleri. Omurgaları özelliklerine göre ayırt ettik, sınıflandırdık. Ondan sonra da sergiye hazır hale getirdik izleyicilere sunduk" diye konuştu.

Serginin açılışına Doç. Dr. Emre Özşahin'in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Serginin sürekli açık olacağı öğrenildi.

Namık Kemal Üniversitesi, Edebiyat, Tekirdağ, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 28 bin yıllık mamut parçaları Tekirdağ'da - Son Dakika


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