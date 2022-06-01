29. Kıbrıscık Kültür Sanat Festivali ve Köroğlu Zirve Yürüyüşü 25-26 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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29. Kıbrıscık Kültür Sanat Festivali ve Köroğlu Zirve Yürüyüşü 25-26 Haziran'da yapılacak

01.06.2022 12:50
29. Kıbrıscık Kültür Sanat Festivali ve Köroğlu Zirve Yürüyüşü 25-26 Haziran'da yapılacak

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 29. Kıbrıscık Kültür Sanat Festivali ve Köroğlu Zirve Yürüyüşü 25-26 Haziran'da yapılacak.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 29. Kıbrıscık Kültür Sanat Festivali ve Köroğlu Zirve Yürüyüşü 25-26 Haziran'da yapılacak.

Kıbrıscık Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde açılış konuşmaları ile başlayacak etkinlikler, bando ve halk oyunları gösterileriyle devam edecek.

Duygu Kutlu, Seda Öztürk, Cihan Yıldız ve yöresel şarkıcı Ömer Öztekin'in de konser vereceği festivalde, kısa film gösterileri, kaval dinletileri yapılacak.

26 Haziran Pazar günü Köroğlu Zirve Yürüyüşü ile devam edecek olan festival, yürüyüş sonrası yemek ikramı ile son bulacak.

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, AA muhabirine, "Festivalimize bu sene yoğun bir katılım bekliyoruz. Bolu il ve ilçelerinden, çevre illerden gelecek misafirlerimiz olacak. Hem eğlence yönü ile hem de sanat yönü ile yoğun bir programımız var. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışacağız. Vakti uygun olan herkesi güzel ilçemize davet ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Haziran, Köroğlu, Konser, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 29. Kıbrıscık Kültür Sanat Festivali ve Köroğlu Zirve Yürüyüşü 25-26 Haziran'da yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 29. Kıbrıscık Kültür Sanat Festivali ve Köroğlu Zirve Yürüyüşü 25-26 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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