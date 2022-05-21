KAHRAMANMARAŞ - 3 bin 500 yıllık antik fil iskeleti, ışık, ses ve görüntü efektleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 3 bin 500 yıllık antik fil iskeleti, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkoğlu ilçesindeki Gavur Gölü bölgesinde çiftçi Mehmet Polat tarafından 1975 yılında bütün halinde bulunan ve Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen fil iskeleti, 33 yıl vitrinde sergilendi.

Müzede başlatılan tadilatla birlikte antik fil iskeleti de ayağa kaldırılarak gerçek boyutlarıyla sergilenmeye başlandı. Uzunluğu 7, yüksekliği 5 metre olan antik fil iskeleti, ışık, ses ve görüntü efekti kullanılarak sergilendiği müzenin en dikkat çeken eserleri arasında yerini aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın binlerce yıllık tarihi ile zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yaptığını belirtti.

Antik fil iskeletinin, bulunmasının ardından bir süre yerde sergilendiğini, 2012 yılında ise ayağa kaldırıldığını ifade eden Küçükdağlı, bu iskeletin bir benzerinin de Ankara MTA'da olduğunu dile getirdi.

İskeleti görmeye gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor

3 bin 500 yıllık iskeletin, ışık, ses ve görüntü efektiyle özel bir salonda sergilendiğini ve ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu anlatan Küçükdağlı, "Yıllık ortalama 30 bin kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Fil iskeletini görmek isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. Ayrıca müze envanterinde 30 bin eser bulunuyor ve en önemlilerini tarihten bugüne periyodik olarak teşhir etmeye çalıştık." diye konuştu.

Küçükdağlı, kent genelinde altı noktada sabit kurtarma kazısı yapıldığını, bunun yanında yüzey araştırmaları çalışmalarının da devam ettiğini hatırlatarak, bu durumun da eser sayısının her geçen gün artmasına neden olduğunu kaydetti.

İstanbul'dan getirilen Maraş Aslanı ve Domuztepe Höyüğü ile Direkli Mağarası'nda bulunan eserlere olan ilginin de her geçen gün arttığını anlatan Küçükdağlı, Germanicia Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini, gün yüzüne çıkartılan yeni mozaik alanlarının da ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu sözlerine ekledi.