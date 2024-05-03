3 dakikada 323 gram acı biber yendi

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3 dakikada 323 gram acı biber yedi

ANTALYA - Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık çerçevesinde düzenlenen acı biber yeme yarışmasında 323 gram acı biberi yiyen Ahmet Gürhan birinci oldu. 20 yarışmacının katıldığı 25. Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde düzenlenen acı biber yeme yarışmasında 3 dakikada 323 gram acı biberi yiyen Ahmet Gürhan 7 Bin 500 liranın sahibi oldu.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen yarışmayı Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanı mesut Avcıoğlu, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar izledi. Yarışmacılar önce tartılan biber kolilerini aldılar. Yarışma standına geçen yarışmacılar. Acı biberleri tek tek yemeye başladı. Yarışmacılar acı biberi yedikçe ağızlarında yanma hissettikçe bu yanmayı ayran ve domatesle bastırmaya çalıştılar.

7 Bin 500 TL nin sahibi olmak için acı biberleri peşpeşe yiyen yarışmacıların acıdan gözleri yaşardığı gözlendi.

Bazı yarışmacılar ise acı biberin verdiği acıyı ve yanmayı gidermek için başından aşağı ayran döktü.

Yarışma sonunda 3 dakikada 323 gram acı biber yiyen Ahmet Gürhan birinci, 310 gram acı biber yiyen Celal Demir ikinci, 306 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer ise üçüncü oldu. Birinciye 7 Bin 500 TL ödül, İkinciye 5 Bin TL ve üçüncüye de 3 Bin TL para ödülü verildi.

Dereceye giren yarışmacıların madalya ve para ödüllerini Kaymakam Tekin Erdemir ve Belediye Başkanı mesut Avcıoğlu verdi.