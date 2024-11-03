3. Sultangazi Sivas Gardaşlık Günleri Coşku ile Başladı

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3. Sultangazi Sivas Gardaşlık Günleri başladı

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Festivali etkinlikleri çerçevesinde 3. Sultangazi Sivas Gardaşlık Günleri açılışı coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu'nun tarih kokan şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini ve kültürlerini Anadolu Kültür Festivali ile ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. Sivas'ın meşhur lezzetleri Anadolu Kültür Festivali ile Sultangazi'ye taşındı. Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Sultangazi Sivas Gardaşlık Günleri açılış töreni gerçekleştirildi. Programa, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve davetliler katıldı.

"Sivaslılar bu meydanı çok güzel bir şekilde şenlendirdiler"

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sivaslılar bu meydanı çok güzel bir şekilde şenlendirdiler. Sizlerde birlik ve beraberliğe vurgu olması adına Sultangazi'de ve çevresinde de sivil toplum kuruluşları ile uğraşan dernekleri, vakıfları bir araya getirdiniz. Bu güçlü organizasyonları da kattınız. Bizim amacımız da bu. Anadolu Kültür Festivali adı altında her sene düzenliyoruz, hemşerilerimizi bir araya getiriyoruz" dedi.

"Sivaslıları çok seviyoruz"

Konuşmasına devam eden Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Dostlukları pekiştirmeye, arkadaşlıkları, kardeşlikleri güçlendirmeye ve burada bir ve beraber olduğumuzu göstermeye gayret ediyoruz. Bu gayretimizin sonucunu bugün burada gördüğümüz şekilde, akşamların coşkulu şekilde geçtiğini görünce daha da değerli olduğunu biliyoruz ve bu işleri bu vesileyle devam ettiriyoruz. Sivaslıları çok seviyoruz. Sultangazi'de yaşayan 81 vilayetin insanlarını seviyoruz" şeklinde konuştu.

Program daha sonra çeşitli etkinlikler ile devam etti.