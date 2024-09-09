3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Başlıyor

Kültür Sanat

3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali 13-15 Eylül'de başlıyor

Başkan Böcek tüm Antalyalıları Yörük Türkmen Festivali'ne davet etti

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 13-15 Eylül tarihleri arasında 3'üncüsünü gerçekleştirecekleri Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nin Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarılması adına çok önemli olduğunu söyledi. Tüm Antalyalıları ve Yörük kültürüne gönül vermiş herkesi bu muhteşem şölene davet eden Başkan Muhittin Böcek, "Gelin, hep birlikte Yörük kültürünün zenginliğini keşfedelim, geçmişimizle bağ kuralım ve geleceğimize ışık tutalım" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 13-15 Eylül 2024 tarihleri arasında bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Yörük Türkmen Festivali için basın toplantısı düzenledi. Festivalin yapılacağı Düzlerçamı Karaman Piknik alanında Yörük çadırında gerçekleştirilen basın toplantısına Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Konsolu Azamat Aldamzharov, misafir Türkmen temsilcileri, Yörük dernekleri temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Kültürümüzü gelecek nesillere aktaralım

Başkan Muhittin Böcek, 13-15 Eylül tarihleri arasında, Döşemealtı Düzlerçamı mevkiindeki Karaman Piknik Alanı'nda gerçekleştirilecek festivalin daha önceki yıllarda da olduğu gibi, Yörük kültürünün tüm renklerini bir araya getireceğini söyledi. "Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu şekillendiren Yörükler, konargöçer yaşam tarzlarıyla Türk kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır" diyen Başkan Muhittin Böcek, "Antalya, bu kadim kültürün en canlı örneklerinin yaşandığı şehirlerden biri olarak, bu zengin mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu üstlenmektedir" dedi.

13 Eylül cuma günü başlıyor

Festival programına ilişkin bilgi veren Muhittin Böcek, "Uluslararası Yörük Türkmen Festivalimiz 13 Eylül Cuma günü saat 10.00'da geleneksel göç duası ve ardından gerçekleşecek Yörük göçü ile başlayacak. Bu sembolik etkinlikle, atalarımızın asırlardır sürdürdüğü yaşam tarzını yeni nesillere tanıtmayı amaçlıyoruz. Türki Cumhuriyetleri'nden, özerk Türki Cumhuriyetleri'nden ve Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerden geniş bir katılım olacak. Ayrıca, çok sayıda büyükşehir, il ve ilçe belediyesinin yanı sıra Yörük-Türkmen dernekleri de festivalimize renk katacak. Festival programımızda, üç gün boyunca 54 farklı grubun gerçekleştireceği toplam 61 etkinlik yer alacak" diye konuştu.

Gelenekleri yaşatan sanatsal etkinlikler

Festivalde, Türk dünyasının dört bir yanından gelen yöresel müzik ve dans topluluklarının sahne gösterilerinin yanı sıra geleneksel spor müsabakalarının yapılacağını anlatan Muhittin Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Cirit oyunları, kılıç ve akrobasi gösterileri, okçuluk etkinlikleri ve yağlı güreş gösterileri ile ziyaretçilerimize kültürel açıdan zengin ve etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Festivalimizin en önemli bölümlerinden biri de geleneksel el sanatlarımızın sergileneceği alandır. Bu yıl, 25 usta geleneksel el sanatçısı festivalimize katılarak, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı ziyaretçilerimizle buluşturacak. Yörük kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan bu sanatlar, bakır işlemeciliğinden dokumacılığa, çömlekçilikten ahşap oymacılığına kadar geniş bir yelpazede sergilenecek."

Festivalde muhteşem konserler

Yörük Türkmen Festivali'nde müzikseverler için de zengin bir program hazırladıklarını aktaran Muhittin Böcek, "13 Eylül Cuma günü Ayşe Dinçer, 14 Eylül Cumartesi günü Uğur Önür ve Azerin, 15 Eylül Pazar günü ise Tuğçe Kandemir sahne alacak. Bu festival, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda köklerimize sahip çıkma, kültürümüzü yaşatma ve geleceğe taşıma çabamızın bir göstergesidir. Tüm Antalyalıları ve kültürümüze gönül vermiş herkesi bu muhteşem şölene davet ediyoruz. Gelin, hep birlikte Yörük kültürünün zenginliğini keşfedelim, geçmişimizle bağ kuralım ve geleceğimize ışık tutalım" dedi.

Başkan böcek alanı gezdi

Başkan Muhittin Böcek, basın toplantısının yapıldığı kıl çadırda Yörüklerle, Teke yöresine ait halk oyunu oynayarak, sipsi dinledi. Türkmen dernek temsilcileri Başkan Böcek'e çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra alanı gezen Başkan Muhittin Böcek, halı dokuyan Yörük kadını ile sohbet ederek, misafirlere yayık ayranı dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yayık ayranı karıştırarak misafirlere ikram etti. Bakan Böcek, toplantıya katılan Türkmen ve Yörük dernekleri temsilcileriyle fotoğraf çektirdi.