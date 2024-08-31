30 Ağustos Zafer Bayramı Üsküdar'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

30 Ağustos Zafer Bayramı Üsküdar'da coşkuyla kutlandı

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Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği programda sanatçı Sertab Erener ve Evdeki Saat sahne aldı. Gün boyu gerçekleşen etkinliklerle Üsküdarlılar bayram coşkusunu yaşadı.

31.08.2024 13:17  Güncelleme: 13:35
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30 Ağustos Zafer Bayramı Üsküdar'da coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde düzenlediği programda sanatçı Sertab Erener ve Evdeki Saat sahne aldı. Gün boyu gerçekleşen çeşitli etkinliklerle Üsküdarlılar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Dedetaş ilk kortejini gerçekleştirdi

Üsküdar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü çerçevesinde Üsküdar Sahili'nde gün boyu süren çeşitli programlar düzenledi. İstanbul Boğazı yat yarışları, yüzen ev etkinlikleri, bando ve Dj performansıyla başlayan program kortej yürüyüşüyle devam etti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş seçimin ardından ilk kortej yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Üsküdarlılar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Sertab Erener ile kutladı

Kortej yürüyüşünün ardından Harem Etkinlik Alanı'nda bir araya gelen vatandaşlar önce Dj performansı ardından Evdeki Saat ve Sertab Erener konseriyle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Her birimiz bu toprakların bekçisiyiz. Bu özgürlüğün koruyucusuyuz. Bugün sadece geçmişe saygı duruşunda bulunmuyoruz. Geleceğe söz veriyoruz. Tarihimizden aldığımız ilhamla daha güçlü, daha dayanışmacı, daha güçlü bir Üsküdar için tek yumruk olacağız. Üsküdar'ımız için durmadan, dinlenmeden birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Yılmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunu, özgürlüğün ve bağımsızlığın ne büyük bir değer olduğunu anlatmak için buradayız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 30 Ağustos Zafer Bayramı Üsküdar'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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