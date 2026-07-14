Bengü Yaylası'nda 30. yıl coşkusu: Gurbet ile sıla yeniden buluştu - Son Dakika
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Bengü Yaylası'nda 30. yıl coşkusu: Gurbet ile sıla yeniden buluştu

Bengü Yaylası\'nda 30. yıl coşkusu: Gurbet ile sıla yeniden buluştu
14.07.2026 16:55  Güncelleme: 16:57
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Samsun Bafra'da düzenlenen 30. Bengü Yayla Şenlikleri, yoğun katılım ve kültürel etkinliklerle gerçekleşti. Gurbet ve sıla buluşmasında birlik, beraberlik vurgusu yapıldı.

Samsun Bafra'nın köklü geleneklerinden biri olan 30. Bengü Yayla Şenlikleri, Bengü Yaylası Çatakseki mevkisinde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlikte gurbet ile sıla yeniden kucaklaşırken birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları pekişti.

Bafra Bengü ve Civar Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen şenlikler, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirildi. "Gurbetten Sılaya Bengü ve Civar Köyleri Festivali" mottosuyla düzenlenen organizasyonda Bengü ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar ile Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen hemşehriler Bengü Yaylası'nda bir araya gelerek hasret giderdi. Şenlik programı, gerçekleştirilen kamp ve çadır etkinliğiyle başladı. Yaylada kurulan çadırlarda geceyi geçiren katılımcılar, dostluk ve sohbet ortamında şenliğin heyecanını ana programdan bir gün önce yaşamaya başladı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua ile program devam etti.

Farklı şehirlerden gelenler şenlikte buluştu

Programın açılış konuşmasını yapan Bafra Bengü ve Civar Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Salih Yiğit, şenliğin yalnızca bir eğlence programı olmadığını, geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ kuran önemli bir kültür buluşması olduğunu söyledi. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek şenliğe katılan hemşehrilerine teşekkür eden Yiğit, "Bugün burada sadece bir şenlik yapmak için değil; bir ve beraber olmak, geçmişimizi hatırlamak ve geleceğimizi birlikte inşa etmek için toplandık" dedi.

Köylerin yalnızca evlerden ve bahçelerden ibaret olmadığını belirten Yiğit, Bengü ve civar köylerinin çocukluk hatıralarının, imece kültürünün, komşuluğun, bayramların ve düğünlerin yaşandığı ata yurtları olduğunu vurguladı. Kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çeken Yiğit, "Kökünü unutan bir millet geleceğini sağlam kuramaz. Kültürümüzü, örf ve adetlerimizi çocuklarımıza aktarmak hepimizin ortak görevidir" dedi.

Saat 12.00'de başlayan konser programında sanatçılar Fulya Özdemir ve Tayfun Sayyar, seslendirdikleri eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Türküler, horonlar ve kültürel etkinliklerle gün boyunca devam eden şenlikte Bengü Yaylası adeta bayram yerine döndü. Uzun yıllardır birbirini göremeyen hemşeriler hasret giderirken çocuklar ve gençler de etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Dernek yetkilileri, şenliğin kültürel mirasın yaşatılması, gelenek ve göreneklerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. 30. Bengü Yayla Şenlikleri, renkli görüntüler ve yoğun katılımın ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bengü Yaylası'nda 30. yıl coşkusu: Gurbet ile sıla yeniden buluştu - Son Dakika

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