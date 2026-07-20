34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali sona erdi - Son Dakika
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34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali sona erdi

34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali sona erdi
20.07.2026 09:28  Güncelleme: 09:29
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 16-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, yerli ve yabancı ekiplerin gösterileri, İmera konseri ve horon halkalarıyla unutulmaz anlara sahne olarak sona erdi. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, festivalin kültürel kimliği güçlendirdiğini vurguladı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl 34.'sü düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali sona erdi. Yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri ile sevilen sanatçıların sahne aldığı festival, horonun başkenti Akçaabat'ta unutulmaz anlara sahne oldu.

16-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin final programı, Sahil Park Festival Alanı'nda halk oyunları gösterileriyle başladı. Azerbaycan Halk Oyunları Ekibi ile Terme Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, sergiledikleri performanslarla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Program kapsamında yöresel sanatçı Serdar Bıyıklı sahne alırken, festivale katkı sunan sponsor firmalara plaketleri takdim edildi. Ardından Kıbrıs Halk Oyunları Ekibi yöresel gösterileriyle sahne aldı. Mehmet Yılmaz konseriyle devam eden gecede, Akçaabat Kız Halk Oyunları Ekibi de başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

Final gecesinin en çok beklenen anlarından biri ise Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera'nın konseri oldu. Festival alanını dolduran binlerce kişi, sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken kurulan horon halkaları geceye damga vurdu. Programın kapanışında ise Akçaabat Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Akçaabat Folklor Derneği Halk Oyunları Ekibi sahne alarak festivale görkemli bir final yaptı.

Festivalin ardından değerlendirmelerde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, festivalin Akçaabat'ın kültürel kimliğini bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyduğunu belirterek "34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'ni büyük bir coşku ve gurur içerisinde tamamladık. Beş gün boyunca Akçaabat; kültürün, sanatın, kardeşliğin ve dostluğun merkezi oldu. Horonun başkenti olan ilçemiz, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen halk oyunları ekiplerini ve binlerce misafiri aynı sahnede buluşturarak kültürel zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. Akçaabat, kültür ve sanatın yaşayan şehri olmaya devam edecek; bu köklü mirası geleceğe taşımak için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali sona erdi - Son Dakika

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